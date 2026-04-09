‘김창민 감독 사망 사건’…경찰 ‘쌍방폭행’ 판단·조사 대상에 올려, 왜?

폭행 가해자 “죽을 죄 지었다” 뒤늦게 사과

故 김창민 감독. 뉴시스

발달장애가 있는 아들이 보는 앞에서 집단 폭행을 당한 뒤 숨진 ‘김창민 감독 사망 사건’과 관련해, 경찰은 김 감독을 ‘특수협박’ 혐의의 조사 대상에 포함한 것으로 전해졌다.

9일 경기 구리경찰서는 지난해 10월 20일 사건 발생 직후 식당 내부와 폭행이 벌어진 골목을 비추는 폐쇄회로(CC)TV를 확보해 분석했다.

당시 김 감독은 발달장애 아들과 함께 식당을 찾았다가 A씨(30) 일행과 소음 문제로 시비가 붙었다.

사건 당일 CCTV 영상에는 김 감독이 식당 밖에서 A씨 일행과 담배를 피우는 모습이 담겼다.

이후 식당 안으로 들어온 김 감독은 테이블에서 무언가를 집어 든 뒤 일행에게 달려들었으나 제지당했다. 김 감독이 이를 휘두르는 모습은 확인되지 않았다.

일행 중 한 명인 B씨는 이 과정에서 김 감독의 목을 조르기도 했다. 이후 김 감독은 식당 밖으로 나왔고, 곧바로 다시 실랑이가 벌어졌다.

A씨는 김 감독의 얼굴을 주먹으로 때렸다. B씨는 쓰러진 김 감독을 골목으로 끌고 갔고, 그곳에서 A씨의 추가 폭행이 이어졌다.

식당 종업원의 신고를 받고 출동한 경찰은 “김 감독이 돈가스 칼을 들고 달려들었다”는 진술 등을 확보해, 수사 초기 김 감독을 특수협박 혐의의 조사 대상에 포함한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨와 B씨 등 2명에 대해 상해치사 혐의로 구속영장을 신청했지만, 법원은 “주거가 일정하고 증거 인멸 우려가 없다”며 이를 기각했다. 김 감독은 사망에 따라 ‘공소권 없음’으로 사건이 종결됐다.

이에 유족 측은 “경찰의 부실 수사로 가해자 중 누구도 구속되지 않았다”며 전면 재수사를 촉구하고 있다.

폭행 당시 가해자 일행이 최소 6명 등장했음에도 1명만 피의자로 특정됐고, 피의자에게 유리한 정황이 다수 증거로 채택돼 구속영장 기각에 결정적 영향을 미쳤다는 것이 유족 측 주장이다.

경기북부경찰청은 부실 수사 논란이 일자, 현장 출동과 수사를 담당한 구리경찰서 관계자들을 상대로 감찰을 진행 중이다.

경찰로부터 사건을 넘겨받은 검찰도 검사 3명, 수사관 5명으로 구성된 전담팀을 꾸려 보완 수사에 나섰다.

검찰은 전날 김 감독의 아들을 불러 조사하는 등 사건의 진상 파악에 수사력을 집중하고 있다.

한편 가해자 중 1명은 언론을 통해 뒤늦게 사과했다.

전날 8일 이모(30대) 씨는 고인이 된 김 감독과 유가족에게 사과의 뜻을 밝혔다.

그는 “김창민 감독님과 유가족에게 죽을 죄를 지은 것을 안다”면서도 “유가족의 연락처를 몰라 수사기관에 여러 차례 사과와 합의 의사를 전달했으나 답을 받지 못했다”고 말했다.

이 씨는 그 증거로 경찰 조사 결과를 언급하며 “신문조서에도 기록이 남아 있을 것”이라고 주장했다.

이어 “계속 유가족을 만나 직접 사과드리고 싶었지만 연락처를 알 방법이 없었다”며 “결국 언론을 통해 먼저 사과드리게 된 점 역시 죄송하다. 기회가 주어진다면 직접 찾아뵙고 사죄드리고 싶다”고 밝혔다.

또 “어떤 말로 사죄하더라도 유가족에게 위로가 되지 않을 것을 알고 있으며, 이번 일에 대한 책임을 회피할 생각도 없다”고 말했다.

그러면서 “다만 김 감독을 해할 의도는 없었고, 싸움을 일으키지 않기 위해 노력했다는 점은 말씀드리고 싶다”고 덧붙였다.

이 씨는 “이번 사건으로 김 감독과 유가족을 비롯해 많은 분들이 피해를 보고 있으며, 관계없는 사람들에게까지 피해가 확산되고 있다는 점을 알고 있다”고 말했다.

덧붙여 “국민 여러분이 분노하시는 점도 충분히 공감한다. 검찰 조사에도 성실히 임하겠으니 결과가 나올 때까지 지켜봐 주시길 부탁드린다”고 밝혔다.