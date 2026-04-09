인천 옹진군, 섬 지역 한계 극복 세무행정 빛났다

인천 옹진군은 섬 지역이란 특수성으로 인해 지방세 징수 여건이 매우 불리하다. 이런 상황에서 인천시 주관 ‘2026년 지방세입운영 종합평가’ 우수기관으로 선정되는 쾌거를 거뒀다.

9일 옹진군에 따르면 이번 수상은 2016년 이후 10년 만에 거둔 결실이다. 열악한 지리적인 조건을 극복하고 효율적인 세정 운영 능력은 대외적으로 입증했다는 점에서 의미가 크다. 군은 기관 표창과 함께 상사업비 5000만원을 확보했다.

시는 해마다 관내 10개 군·구를 대상으로 △지방세 징수 실적 △체납액 정리 △세정업무 개선 노력도 △세외수입 확충 등을 살펴보고 있다. 군은 지방세 징수율 제고와 세입 확충을 위한 세원 발굴 등에서 높은 점수를 받았다.

아울러 군 세무부서는 최근 실시된 군·구 행정실적 종합평가(지방세 분야) 군(郡)부 1위에 오른 바 있다. 또 ‘렌터카 기업 유치를 통한 적극적 자주재원 확충’ 사례로 지난해 적극행정 우수공무원 최우수상을 차지했다.

군 관계자는 “어려운 경제 여건 속에서도 성실히 납세의무를 다한 군민들로 인한 성과”라며 “군민 편의를 최우선으로 한 선진 세무행정을 구현하면서 안정적인 재원 확보에 힘쓰겠다”고 말했다.