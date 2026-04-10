제주 상급종합병원 지정 ‘가시권’

서울권역서 분리… 독립 평가

출범 땐 원정진료 부담 완화

제6기(2027∼2029년) 상급종합병원 지정 평가에서 제주지역 의료기관이 서울권역과 분리된 독립 진료권역으로 평가받게 됐다. 이에 따라 제주지역 의료기관은 수도권 대형병원과 경쟁해야 했던 불리한 구조에서 벗어나게 됐다.



9일 제주도에 따르면 보건복지부는 최근 상급종합병원 지정 및 평가 규정을 개정해 진료권역을 기존 11개에서 14개로 확대하고 제주를 별도 권역으로 최종 분리했다.



제주도는 제주공공보건의료지원단, 제주대병원·제주한라병원 등 준비 병원들과 협력해 절대평가 기준 충족 여부를 지속해 점검하고 상대평가 대비 등을 적극 지원해 나갈 계획이다. 제6기 상급종합병원은 신청공고 및 접수(6월), 지정평가 수행(8∼11월), 평가 결과 확정·공표(12월)를 거쳐 내년 1월 진료 개시를 목표로 하고 있다.



상급종합병원은 중증·희귀·난치 질환 치료와 교육·연구 기능을 함께 맡는 최상위급 병원이다. 동네의원이나 일반 종합병원이 진료하기 어려운 고난도 환자를 중심으로 진료하는 병원이다. 제주에 상급종합병원이 생기면 도민이 서울 등 다른 지방 대형병원으로 나가는 원정 진료 부담을 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 실제 제주도민 수도권 원정 진료 규모는 2024년 기준 14만5054명, 진료비는 2448억원으로 집계됐다. 항공비와 숙박비까지 더하면 연간 부담은 3000억원 이상으로 추산된다.