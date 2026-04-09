10일까지 남부 최대 150㎜ ‘봄 호우’

금요일인 10일 전국에 내리는 비는 오후가 돼서야 그치겠다.
9일 기상청에 따르면 10일 오후 3시까지 전국 대부분에 비가 내리겠다. 경기 동부와 강원 내륙·산지는 오후 늦게까지 비가 이어지는 곳도 있겠다.
예상 강수량은 9∼10일 기준으로 서울·인천·경기 20~60㎜, 강원 내륙·산지와 강원 북부 동해안 20~60㎜, 강원 중·남부 동해안 10~40㎜다. 대전·세종·충남 30~80㎜, 충북 20~60㎜, 광주·전남 50~100㎜, 전북 30~80㎜가 예상된다. 부산·경남 남해안·지리산 부근 50~100㎜, 울산·경남내륙 30~80㎜, 대구·경북 20~60㎜, 제주도 30~150㎜의 비가 내리겠다. 비가 내리는 지역에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 각별히 주의해야겠다.
10일 아침 최저기온은 9∼17도, 낮 최고기온은 12∼24도로 예상돼 평년(최저 2~9도, 최고 15~19도)보다 높겠다.
11일 같은 경우 내륙 중심으로 낮과 밤 기온차가 15도 안팎으로 크겠다. 예상 전국 아침 최저기온은 5∼12도, 낮 최고기온은 16∼23도다.