역대급 불장에… 국민연금, 1분기 평가액 78.5조 ‘잭팟’

323조7589억원… 수익률 32.0%

삼전·하이닉스 증가분 전체 63%

국내 증시 활황에 지난 1분기 국민연금 보유 주식 평가액이 80조원 가까이 증가한 것으로 나타났다.



9일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 7일 기준 국민연금이 5% 이상 지분을 보유해 공시한 상장사(291개)의 평가액은 323조7589억원으로 집계됐다. 이는 지난해 말(12월30일) 245조2082억원보다 78조5507억원 증가한 것으로, 수익률이 32.0%에 달한다.

서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부. 뉴스1

수익률 증가의 결정적 요인은 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승이다. 국민연금은 삼성전자 보유 지분을 7.75% 보유하고 있다. 작년 말과 비교해 보유 지분은 변함없지만 평가액은 54조9906억원에서 지난 7일 90조1223억원으로 63.8%나 올랐다. SK하이닉스 지분은 7.35%에서 7.50%로 늘었으며, 평가액도 34조8135억원에서 48조9850억원으로 40.7% 뛰었다. 국민연금의 전체 보유 주식 평가액 증가분 중 두 종목이 차지하는 비중이 62.7%를 차지했다. 이외에도 현대차(2조6418억원), 한화에어로스페이스(2조4326억원) 순으로 주식 평가액이 증가한 것으로 집계됐다.



국민연금은 1분기 코스닥 종목 투자를 확대한 것으로 나타났다. 5% 이상 지분을 보유한 종목에 22개가 새롭게 포함됐는데, 이 중 코스닥이 14개로 코스피(8개)보다 많았다. 특히 지난해 4분기 보유 지분이 5%도 안 됐던 대주전자재료의 지분율이 10.01%까지 늘어나 눈길을 끌었다. 이어 비나텍(8.68%), RF머트리얼즈(7.43%)가 1분기 신규 편입 종목 중 지분율이 가장 많이 늘어난 종목 상위권에 이름을 올렸다. 코스피 종목 중에선 카카오페이(6.10%)의 지분율이 가장 높았다.