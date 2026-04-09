‘농축우라늄 반출’ 최우선 꼽은 美… ‘레바논 공습’도 중대 변수 [美·이란 불안한 휴전]

11일 첫 종전협상 주요 쟁점은



이란 농축우라늄 440㎏ 있는 듯

백악관 “양보할 수 없는 레드라인”

트럼프 “핵먼지 파내고 제거할 것”



호르무즈 통행료도 합의 미지수

이란 “코인·위안화로 상시 부과”

트럼프 “美와 합작법인 형식 징수”



이란 “이, 레바논 공습 중단해야”

밴스 “휴전합의에 레바논 미포함”

11일(현지시간) 미국과 이란의 첫 번째 종전 협상이 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 열릴 예정이지만, 이란의 고농축 우라늄 반출과 호르무즈해협 통행 등 주요 사안에 대해 양측은 서로 다른 입장을 보이고 있다.



이란이 제시했다는 ‘10개 종전안’부터 설명이 서로 다르다. 이란은 미국이 모두 수용했다고 주장했다. 그러나 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 8일 브리핑에서 미국이 근본적으로 수용할 수 없는 내용이라 폐기됐으며, 이란이 미국과 비공개 논의에서는 “완전히 다른 계획”을 제시했다고 말했다. 10개 항 종전안에는 이란의 우라늄 농축 허용, 호르무즈해협 계속 통제, 중동 지역 미군 철수, 대(對)이란 제재 해제 등이 포함돼 있다.

8일 캐럴라인 레빗 백악관 대변인 브리핑 모습. AP연합뉴스

레빗 대변인은 이날 우라늄 농축이 이란과의 협상에서 최고 우선순위가 될 것이며 양보할 수 없는 “레드라인”이라고 밝혔다.



도널드 트럼프 미국 대통령도 이란 농축 우라늄 제거 의지를 내비쳤다. 트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “(이란의) 우라늄 농축은 더 이상 이뤄지지 않을 것이며 미국은 이란과 협력해 깊숙이 파묻혀 있는 (B-2 폭격기) 핵 ‘먼지’를 파내고 제거할 것”이라고 밝혔다. 종전과 승리의 명분으로 삼을 성과가 필요한 트럼프 대통령으로서는 핵무기 원료가 될 수 있는 고농축 우라늄의 확보가 절실하다.



전쟁 개전 직전까지 이뤄졌던 협상에서는 미국과 이란이 60%까지 농축한 440㎏ 우라늄을 제거하는 데 공감이 이뤄졌다고 영국 일간 가디언은 전했다. 60% 농축 우라늄은 대량으로 사용하면 그 자체로도 핵무기 생산이 가능한 ‘준무기급’ 물질이다.

호르무즈해협 통행료 징수도 주요 의제 중 하나다. 전쟁 기간 이란은 허가 없이 통과하려는 선박을 공격하면서 해협에 대한 사실상의 통제권을 확보했으며, 이번 휴전 국면에서는 이를 아예 제도화하려는 움직임을 보인다. 이날 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 호르무즈해협을 통과하는 모든 선박이 기뢰 충돌을 피하기 위해 해협 내 라라크 섬 인근 해역을 지나는 두 가지 대체 항로를 이용하라고 발표했다. 통행료 부과 요구도 지속하고 있다. 앞서 이란 의회는 호르무즈해협 관리안을 통과시키면서 통행료는 선박 규모에 따라 차등 적용하고 암호화폐나 중국 위안화로 비용을 지급해야 한다고 규정했다. 해운업계는 초대형 유조선의 경우 최대 200만달러(약 30억원)를 내야 할 것으로 추정했다. 이란은 오만과 통행료를 상의하겠다고 했다.



이에 대해 트럼프 대통령은 미 ABC방송 인터뷰에서 “우리는 합작법인(joint venture) 형식으로 그것을 진행하는 것을 구상 중”이라고 했다. 통행료 징수를 넘어 공동 관리하겠다는 의미로 해석된다.

이란이 제시한 호르무즈 대체 항로 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 발표한 호르무즈해협의 대체 항로 지도. IRGC는 이란 키슘섬과 라라크섬 사이, 이란 연안을 따라 오만만으로 빠져나가는 좁은 통로를 이용해야 한다고 안내했다. 이란이슬람공화국방송 엑스 캡처

그러나 이는 국제법 위반이고, 중동 산유국들과 주요 에너지 수입국들은 받아들이기 어려운 사안이다. 미국이 통행료 징수에 반대해도 이란이 합의할지 미지수다.



협상 과정에서 이스라엘의 계속되는 레바논 무장정파 헤즈볼라 공격은 중요 변수로 작용할 것으로 보인다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 미국이 “휴전 또는 이스라엘을 통한 계속된 전쟁” 사이에 선택해야 한다고 엑스(X)를 통해 경고했다. 미국은 휴전 합의에 레바논은 포함되지 않는다는 입장이다. J D 밴스 미국 부통령은 이날 헝가리에서 기자들과 만나 “우리는 절대로 그런 약속을 하지 않았다”고 말했다.



일각에서는 협상 타결 가능성을 점치는 관측도 나온다. 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 이란의 군·정치 지도부는 전쟁으로 큰 피해를 봤고, 트럼프 대통령도 중간선거를 앞두고 전쟁에 회의적인 여론, 에너지 가격 인상, 지지층의 반대로 인해 거센 압박을 받고 있다며 양국 모두 휴전을 유지하고 협상을 계속할 유인이 충분할 수 있다고 분석했다.