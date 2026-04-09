[부고] 이상흡씨 별세 외

▲이상흡씨(전 KBS PD, 원음방송 편성제작본부장, 국악방송 전문위원) 별세, 권숙경씨 남편상, 이종희씨(경향신문 편집부 기자) 부친상, 전혜원씨 시부상=9일 가톨릭대학교 은평성모병원 발인 11일 오전 6시15분 (02)2030-4444
▲김기문씨 별세, 김원하·원권·원삼(제주항공 홍보팀장)·미혜씨 부친상, 박경인·윤소정·강민정씨(NH농협금융지주 ESG상생금융부 팀장) 시부상=9일 제주 그랜드부민장례식장 발인 11일 오전 9시30분 (064)742-5000
▲박민자씨 별세, 황정욱(한화이센셜 대표이사)·승현씨 모친상, 강문희씨 시모상, 황윤아·지후씨 조모상=9일 삼성서울병원 발인 11일 오전 7시 (02)3410-3151
▲이상흡씨(전 KBS PD, 원음방송 편성제작본부장, 국악방송 전문위원) 별세, 권숙경씨 남편상, 이종희씨(경향신문 편집부 기자) 부친상, 전혜원씨 시부상=9일 가톨릭대학교 은평성모병원 발인 11일 오전 6시15분 (02)2030-4444
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