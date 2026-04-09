민생 물가 영향 감안… 석유최고가격 동결 [국민경제자문회의]

정부, 3차도 휘발유 1934원 유지

유가 변동·수급 관리 등 종합 고려

중동 휴전 중 원유 조달 총력전

3차 석유 최고가격이 2차 때와 같은 가격으로 동결됐다. 2차 가격 발표 이후 석유제품 가격이 상승했지만 민생물가 안정을 위한 조치다. 미국과 이란의 휴전 합의 이후 호르무즈해협이 잠시 열렸다가 다시 전면 폐쇄되는 등 불확실성이 여전해 정부는 총력전을 이어가고 있다.



산업통상부는 9일 3차 석유 최고가격을 2차 때와 같은 ℓ당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원으로 동결했다고 밝혔다. 2차 때는 1차보다 210원씩 각각 인상한 바 있다. 석유 최고가격은 정유사가 주유소에 기름을 팔 때 상한 이상을 넘지 못하게 하는 제도다. 그러나 주유소는 사들인 가격에 운영비와 마진을 붙여 팔기 때문에 소비자 가격은 최고 가격보다 높게 책정된다.

9일 서울 시내 한 주유소 모습. 뉴스1

산업부는 “지난 2주 간 국제 석유제품 가격은 그 전에 비해 상승했지만 미국과 이란의 휴전 발표로 국제 가격이 급락하며 변동성이 크게 확대됐다”면서 “민생 안정과 수요관리 필요성 등을 종합적으로 고려해 동결하기로 결정했다”고 말했다.



자원안보 위기 단계를 ‘경계’로 격상한 점도 고려됐다. 정부는 아울러 중동전쟁의 불확실성이 커지고 있는 데다, 국제유가 및 국제 석유제품 등의 가격 변동성이 큰 점도 감안해 동결했다고 설명했다. 산업부 관계자는 “경유의 경우 화물차 운전자와 택배기사, 농민과 어업인 등 생계형 수요자가 많고 민생물가 전반에 영향이 큰 점도 감안했다”며 “상대적으로 국제가격이 크게 상승했지만 동결하기로 했다”고 말했다.



정부는 향후 부당하게 가격을 올리는 주유소가 없도록 지속적으로 석유 가격 안정 대책을 시행할 방침이다. 현재 에너지석유시장감시단, 공공기관 등과 합동으로 전국 1만여개 주유소 가격과 물량을 매일 모니터링하며 불법행위가 의심되는 주유소는 ‘범부처 합동점검단’이 현장점검을 통해 불법행위를 적발하고 있다. 적발된 불법행위에 대해서는 ‘무관용 원칙’으로 대응 중이다.



동시에 산업부는 호르무즈해협에 발이 묶인 7척의 유조선 1400만 배럴의 원유를 임시 휴전 기간인 2주간에 조달하는 데에 총력을 다할 계획이다. 앞서 산업부는 휴전 소식 직후 호르무즈 통항이 가능한지에 대해 취재진에게 “외교부 해양수산부와 협의해 우리 유조선의 신속하고 안전한 통항을 위해 노력하겠다”고 말한 바 있다. 양기욱 산업부 산업자원안보실장은 이날 브리핑에서 “통항 관련 이란?미국과 협의하는 곳이 외교부, 그 결과를 갖고 선사와 논의하는 곳이 해수부인데, 지금까지 특별히 진전된 내용이 전달되진 않았다”며 “아직까진 호르무즈 통항 관련 어떤 조건인지 공식적으로 파악하고 있진 못하다”고 전했다.