엠플러스, 전극공정까지 사업 영역 확장한다

전고체 배터리 양산의 병목 현상 해결 위한 장비 개발 완료

이차전지 장비 전문기업 엠플러스가 전고체 배터리 양산의 핵심 병목현상 해결을 위한 장비 기술 개발을 완료하고 파일럿 장비 수주에 성공했다고 밝혔다. 이번 성과를 토대로 엠플러스는 조립공정 핵심기업에서 나아가 전극공정까지 사업 영역을 확장한다는 목표다.

엠플러스는 이번 전고체 생산 장비 기술 개발 및 파일럿 수주와 함께 전고체 배터리 전극 공정으로의 본격적인 사업 영역 확장을 진행한다. 더불어 전고체 배터리 전극 공정에 필요한 건식 코터(Dry Coater) 장비를 개발 중이다. 이를 통해 기존 습식 코터 공정을 대체하는 차세대 건식 전극 공정 장비 라인업을 완성해 나갈 계획이다. 건식 전극 공정은 용매 없이 활물질을 전극 표면에 직접 도포하는 방식이다. 에너지 효율과 환경성 측면에서 차세대 배터리 제조의 핵심 기술로 주목받고 있다.

엠플러스는 이미 파우치형·각형·전고체 등 전 폼팩터에 걸친 이차전지 조립 전체 공정 장비 제작 기술을 보유하고 있다. 여기에 전극 공정 장비 라인업까지 확장하면, 전고체 배터리 생산 전공정 턴키(Turn-Key) 대응 가능 체계를 갖출 수 있다. 글로벌 배터리 제조사들의 파일럿 라인 구축부터 양산 전환까지 원스톱으로 지원이 가능해 진다. 전고체 배터리는 액체 전해질을 고체로 대체해 발화 위험을 근본적으로 제거한다. 기존 리튬 이온 배터리 대비 높은 에너지 밀도와 빠른 충전 속도를 구현할 수 있어, ESS·로봇·전기차 등 차세대 산업 전반의 핵심 동력원으로 주목받고 있다.

엠플러스 관계자는 “현재 다수의 글로벌 전고체 배터리 제조사 파일럿 라인에 장비를 공급 완료하였고, 양산 전환 시 대규모 추가 수주로 이어질 것으로 기대한다”고 전했다.