오전까지 전국 ‘비바람’…낮 최고 25도 [오늘날씨]

아침 최저 9~17도·낮 최고 12~25도

금요일인 10일 오전까지 전국에 비가 내리다 오후에 차차 맑아지겠다.

전국적으로 비가 내린 지난 9일 오후 부산 해운대해수욕장 인근에서 외국인 관광객이 든 우산에 강풍에 떨어진 벚꽃이 붙어 있다. 부산=뉴스1

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 9~17도, 낮 최고기온은 12~25도로 예상된다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 11도 △인천 9도 △춘천 10도 △강릉 11도 △대전 11도 △대구 16도 △전주 12도 △광주 12도 △부산 16도 △제주 16도다.

낮 최고기온은 △서울 15도 △인천 13도 △춘천 15도 △강릉 16도 △대전 15도 △대구 21도 △전주 14도 △광주 16도 △부산 23도 △제주 19도로 예상된다.

이날은 전국이 흐리다가 오후에 서서히 맑아지겠으나 제주도는 대체로 흐린 날씨가 이어지겠다. 오전까지 전국에 비가 내리겠고, 경기동부와 강원내륙·산지, 충북은 오후까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

전날부터 이날까지 예상 강수량은 △경기동부 10~40㎜ △서울·인천·경기서부 5~30㎜ △강원내륙·산지, 강원북부동해안 10~40㎜ △강원중·남부동해안 5~20㎜ △대전·세종·충남 20~60㎜ △충북 10~40㎜ △광주·전남 20~80㎜ △전북 20~60㎜ △부산·울산·경남 20~80㎜ △대구·경북, 울릉도·독도 10~40㎜ △제주도(북부 제외) 30~100㎜(많은 곳 산지 150㎜ 이상) △제주도북부 20~80㎜이다.

서해안과 남해안, 제주도를 중심으로는 바람이 매우 강하게 불면서 대부분 해상에서 물결이 매우 높게 일겠으니 유의해야 한다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있어 교통안전과 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.