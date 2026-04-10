경복궁 화재 CCTV 속 수상한 남성…‘실화’ 가능성

경찰, 자연발화 아닌 실화 무게…용의자 이미 출국

지난달 28일 오전 서울 종로구 경복궁 삼비문에서 발생한 화재가 자연발화가 아닌 실화일 가능성이 제기됐다.

10일 경찰 등에 따르면 서울 종로경찰서는 연기가 나기 약 20분 전, 한 남성이 화재 현장 인근 폐쇄회로(CC)TV 사각지대에 1분가량 머물렀던 정황을 포착하고 실화 가능성에 무게를 두고 수사하고 있다.

지난달 28일 새벽 경복궁 삼비문에서 발생한 화재 진압을 위해 소방 당국이 출동한 모습. MBC 보도화면 캡처

경찰이 CCTV를 분석한 결과 연기가 처음 피어오른 시점은 화재 전날인 지난달 27일 오후 4시쯤으로 파악됐다.

당초 국가유산청은 화재 다음 날 “새벽 5시30분쯤 불이 났고, 순찰하던 야간 안전경비원이 발견해 15분 만에 자체 진화한 뒤 소방에 신고했다”고 밝힌 바 있다.

다만 이 장소는 나무에 가려진 사각지대로, 이 남성의 구체적인 행위는 확인되지 않았다.

경찰은 지난달 30일 남성의 신원을 특정했지만 그는 이미 같은 날 새벽 해외로 출국한 것으로 알려졌다.

경찰은 남성의 국적 등 신상에 대해 “개인정보라 밝힐 수 없다”고 했다.

국립과학수사연구원은 현장에서 인화 물질은 검출되지 않았지만, 화재로 인해 완전히 타 없어졌을 가능성도 배제할 수 없다는 분석을 내놓은 것으로 전해졌다.

경찰은 현재 CCTV 영상 원본 보정 작업을 진행 중이며, 이 남성에게 출석을 요구하는 방안도 검토 중이다.

허민 국가유산청장이 지난달 28일 새벽에 발생한 경복궁 자선당 삼비문 화재현장을 찾아 관계자들과 함께 피해상황을 점검하고 있다. 국가유산청 제공

국가유산청은 “모든 곳에 화재감지기가 있는 것이 아니고, 넓은 공간을 적은 인력으로 관리하다 보니 부족함이 있었다”며 “미비점을 보완해 화재에 적극 대비하겠다”는 입장을 전했다.

앞서 2008년 2월10일 밤엔 대한민국 국보 제1호 숭례문이 방화 화재로 전소한 바 있다.

숭례문 누각에 침입한 뒤 시너를 뿌리고 불을 붙인 70대 남성은 토지 보상 문제에 불만을 품고 사회적 관심을 끌기 위해 범죄를 저지른 것으로 밝혀졌다. 방화범은 징역 10년을 선고받은 후 2018년 만기 출소했다.