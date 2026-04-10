‘낭랑 18세’ 가수 한서경, 사업 실패로 강남 아파트 날리고 “현재 신용 불량자”

MBN '특종세상' 화면 캡처

1990년대 '낭랑 18세'로 시대를 풍미했던 가수 한서경이 생활고를 고백했다.

한서경은 9일 방송된 MBN '특종세상'에 출연해 1992년 서태지와 아이들과 함께 신인상을 거머쥐었던 과거를 회상하며, 이후 겪게 된 일련의 시련들을 털어놨다.

이날 데뷔 34년 차 가수 한서경은 녹음실에서 매니저이자 남편과 함께 등장했다. 그는 "다섯 살 연하 남편이다"라며 "남편도 많이 늙어서 지금은 내가 누나 같지 않다"라고 말했다.

그는 가수 활동 중 만난 남편은 연예 기획사를 운영하던 시아버지가 한서경에 붙여준 로드매니저였다. 가수와 매니저로 만난 지 3개월 만에 결혼했다고 전했다.

한서경은 과거 지인의 권유로 시작한 빙수 사업에서 사기를 당해 강남 아파트를 포함한 전 재산을 잃고 신용불량자가 된 사연을 공개했다.

이어 설상가상으로 닥친 코로나19로 인한 생활고와 부친의 갑작스러운 교통사고 사망, 그 충격으로 치매를 앓게 된 모친의 투병 소식까지 전하며 안타까움을 자아냈다.

한서경은 자신의 삶을 "바닥인 줄 알았는데 지하 200m 정도는 더 쑥 내려가 있더라"고 표현하며 끊이지 않는 상실의 파도를 견뎌온 속내를 비췄다.

현재 그는 월세방에 거주하며 여전히 채무를 변제 중인 것으로 알려졌다.