현대차, 상용차 기술정보 플랫폼 ‘현대 컨버전 플러스’ 오픈

현대자동차는 특장업체를 위한 상용차 기술정보플랫폼 ‘현대 컨버전 플러스’를 오픈했다고 12일 밝혔다.

현대 컨버전 플러스는 기존 국내 업체를 대상으로 운영하던 상용 기술정보 포털을 개편해 사용자 편의성을 강화했다. 유럽, 아시아, 중남미, 아프리카, 중동 등 전 세계 약 120개국에서 15개 언어로 이용할 수 있게 해 글로벌 시장 접근성도 높였다.

‘현대 컨버전 플러스’ 페이지 메인화면. 현대차 제공

현대 컨버전 플러스에서는 특장차 제작에 필요한 정보를 담은 바디빌더 매뉴얼과 사양별 기술 도면인 바디빌더 드로잉, 법규 인증 자료 등의 상용차 기술정보를 지원한다.

특히 평면 형태의 기존 2D 도면에 더해 3D 도면도 제공해 특장차 제작 과정에서의 설계 오류를 최소화하고 품질과 안전을 향상시킬 수 있도록 했다.

또 소형에서 대형까지 전 상용 차종에 대한 차종별 통합검색 기능을 추가하고 특장업체가 필요한 정보를 편리하게 관리·활용할 수 있는 마이페이지 기능을 제공한다.

현장에서 발생하는 기술적인 문제에 신속히 대응하기 위해 해외 현지법인과 본사, 연구소를 잇는 ‘테크니컬 핫라인’도 구축할 계획이다.

현대차는 현대 컨버전 플러스가 글로벌 특장업체와 양방향 소통을 기반으로 특장차 제작 전반에 걸친 생태계 구축과 동반성장을 도모하는 플랫폼이 될 것으로 전망하고 있다.

현대차가 생산한 샤시캡의 주요 고객사인 한국쓰리축의 유구현 대표이사는 “중소 특장업체들이 글로벌 수준의 품질 경쟁력을 갖출 수 있는 든든한 기술적 토대가 마련됐다는 점에서 매우 긍정적”이라며 “이를 바탕으로 고객에게 최적화된 특장차를 제공하도록 노력하겠다”고 말했다.

현대차 관계자는 “이번 오픈은 글로벌 특장차 시장 확대에 대응해 모빌리티 산업 파트너로서 현대차의 역할을 넓히는 계기”라며 “온라인 플랫폼을 통해 특장업체와의 협력을 강화하고 특장차 제작 환경의 고도화를 추진하겠다”고 했다.