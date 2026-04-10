김상혁 전처 "방송서 이혼 언급 반복…너무 괴롭다"

그룹 클릭비 출신 김상혁의 전처 송다예 씨가 방송에서 자신과의 이혼 사실이 반복적으로 언급되는 상황에 대해 불만을 표출했다.

10일 연예계에 따르면, 송 씨는 전날 자신의 소셜미디어를 통해 "내 전 남편은 연예인이다. 전 남편은 방송 나갈 때마다 이혼 얘기를 해서 원치 않는 기사가 나고 난 이 상황을 몇 년에 한 번씩 겪고 있다"며 글을 게재했다.

이번 논란의 발단은 지난 7일 공개된 유튜브 채널 '만리장성규'의 예고편 영상이다. 해당 영상에는 게스트로 출연한 김상혁에게 MC 장성규가 "전 제수씨랑 유미(아내)랑 같이 식사도 했다"고 언급하는 장면이 담겼다.

이에 대해 송 씨는 "본인이 얘기하지 않아도 진행자가 얘기를 꺼낸다든지, 어떤 방식으로든 그 화제가 나온다"며 "직접 날 언급하지 않았더라도 상대가 불편해하니 그 내용을 편집해달라고 할 수 있지 않나"라고 지적했다.

이어 "방송과 인터뷰를 통해 이혼에 대한 언급, 나에 대한 언급 자체를 하지 말아 달라고 요청했는데도 같은 일이 반복된다"며 "어딘가에 출연할 때마다 그 주제를 꺼내는 건지. 잊고 잘 사는 사람 입장에서 그때 생각하면 너무 괴롭다"고 호소했다.

현재 문제가 된 김상혁의 유튜브 출연 예고 영상은 삭제된 상태다. 김상혁과 송 씨와 지난 2019년 결혼했으나 약 1년 만에 이혼했다.

<뉴시스>