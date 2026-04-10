본선 못 가는 중국도 주심 배출했는데…한국은 24년째 ‘월드컵 주심 잔혹사’

6~7월 미국·캐나다·멕시코가 공동 개최하는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 주심 52명, 부심 88명, 비디오 판독 심판 30명이 참가한다. 하지만 4개 대회 연속으로 한국 심판은 선정되지 않았다.

대대적인 업그레이드 공사를 마친 캐나다 토론토 BMO 필드 월드컵 경기장. AP 연합뉴스

FIFA는 10일 심판진을 발표하면서 “심판들은 6개 대륙 연맹, 50개 회원국에서 선발됐다. 월드컵 역사상 가장 포괄적인 심판진”이라며 “FIFA의 오랜 원칙인 ‘퀄리티 퍼스트’에 따라 선발이 이뤄졌고 후보들이 최근 몇 년간 FIFA 주관 대회는 물론 국내·국제 대회에서 보여준 기량의 일관성도 고려됐다”고 설명했다.

2022 카타르 월드컵 때는 주심 36명, 부심 69명, 비디오 판독 심판이 24명이었는데, 이번 대회엔 참가국이 48개로 늘어 경기 수도 증가하면서 자연스럽게 더 많은 심판이 투입됐다. 그럼에도 한국 심판은 한 명도 포함되지 않았다. 한국은 2010년 남아프리카공화국 월드컵에 정해상 부심이 참가한 이후 2014 브라질, 2018 러시아, 2022 카타르 대회, 그리고 이번 북중미 대회까지 4개 대회 연속 단 한 명도 월드컵 심판을 내지 못했다. 주심은 2002 한일 월드컵 때 김영주 심판이 유일하게 맡은 적이 있고, 이후 20년 넘게 명맥이 끊겼다.

아시아축구연맹(AFC) 국가에선 일본, 호주, 카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 우즈베키스탄 심판이 주심으로 포함됐고, 월드컵 본선에 나서지 않는 중국에서도 마닝 심판이 주심으로 낙점됐다. 중국에선 마닝 주심 외에 부심과 비디오 판독 심판도 1명씩 이름을 올렸다. 이번 월드컵 심판 명단에 여성은 주심 2명, 부심 3명, 비디오 판독 심판 1명이 포함됐다. 주심은 미국의 토리 펜소, 멕시코의 카티아 가르시아 심판이다.