부산교육청, 찾아가는 학교운동부 청렴 교육 실시

부산시교육청은 지난달 17일부터 부산지역 10개 학교 운동부 학부모·감독·지도자 등 900여명을 대상으로 ‘찾아가는 학교운동부 청렴 집중교육’을 실시했다고 12일 밝혔다.

부산교육청이 공정하고 투명한 학생 스포츠 문화 조성을 위해 학교 운동부 학부모·감독·지도자 등 900여명을 대상으로 ‘찾아가는 학교운동부 청렴 집중교육’을 진행하고 있다. 부산교육청 제공

이번 교육은 학교운동부 운영 과정에서 발생할 수 있는 부패 위험을 예방하고, 공정하고 투명한 학생 스포츠 문화 조성을 위해 마련됐다. 교육은 현장을 직접 찾아가는 맞춤형 방식의 △청탁금지법 주요 내용 △불법찬조금 위반 사례 △운동부 회계의 적법한 처리 절차 △학교 운동부 청렴 핫라인 운영 안내 △질의응답 순으로 진행됐다.

특히 국민권익위원회 등록 청렴 전문 강사가 진행한 교육은 현장사례 중심의 내실 있는 구성으로 만족도 조사에서 ‘매우만족’ 98.1%를 나타냈다고 시교육청은 설명했다.

김석준 교육감은 “학교운동부의 청렴성이 학교와 교육청의 신뢰로 이어지는 만큼 학교 운동부 현장에서 체감하는 청렴정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 부산교육청은 지난해 국민권익위원회 공공기관 종합청렴도 평가에서 종합 청렴도 2등급을 달성했다. 올해는 1등급 달성을 목표로 반부패·청렴추진체계를 강화하는 등 현장 중심의 실효성 있는 정책을 추진하고 있다.