또 삼립 시화공장… 컨베이어 수리 작업자 손가락 절단

지난해부터 최근까지 근로자 사망과 불이 났던 경기도 삼립 시화공장에서 직원 2명의 손가락이 잘리는 사고가 나 경찰이 수사 중이다. 10일 경찰에 따르면 이번 사고는 이날 0시 19분쯤 시흥시 소재 삼립 시화공장에서 햄버거빵 생산 라인의 컨베이어 센서 교체 작업 중 일어났다.

앞서 해당 라인의 생산직 근로자들이 식사를 위해 자리를 비운 사이 컨베이어의 센서가 오작동한다는 소식을 들은 수리 담당 20대 A씨와 30대 B씨가 투입됐다. 이들은 센서 교체 작업을 실시했는데 갑작스러운 사고로 A씨의 경우 왼손중지·약지, B씨는 오른손 엄지가 각각 일부 절단됐다.

경기 시흥시 SPC 삼립 시화공장에 물류차량이 세워져 있다. 뉴시스

경찰은 현장에 출동해 폐쇄회로(CC)TV를 확인하고, 안전교육 자료 등 수사에 필요한 내용물을 확보했다. 수사 결과, 사고 예방 의무 위반의 정황이 나오면 책임자를 업무상과실치상 혐의로 입건할 방침이다.

이와 관련해 설비 유지보수 담당 직원 2명이 부상을 당하는 사고가 발생해 즉시 병원으로 이송했다고 삼립 측은 설명했다. 회사는 부상을 입은 직원의 치료와 조속한 회복을 위해 지원하기로 했다.

이 공장은 지난해 5월 50대 여성 근로자가 스파이럴 냉각 컨베이어라고 불리는 기계 안쪽으로 들어가 윤활유를 뿌리다가 끼임 사고로 숨진 곳이다. 올해 2월에는 대형 화재가 발생해 연기를 들이마신 3명이 다치고, 500여명이 대피하기도 했다.