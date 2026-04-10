국힘 포항시장 후보 박용선, ‘선거법 위반∙횡령’ 혐의 검찰 송치 [6∙3의 선택]

국민의힘 경북 포항시장 후보로 선출된 박용선 전 경북도의원이 공직선거법 위반과 횡령 등의 혐의로 검찰 수사를 받게 됐다. 당내 경선을 통과한 직후 사법 리스크가 현실화되면서 지역 정가가 술렁이고 있다.

10일 법조계 등에 따르면 대구지검 포항지청은 최근 경북경찰청으로부터 박 전 의원에 대한 사건을 불구속 기소 의견으로 송치받아 기록 검토에 착수했다.

박용선 국민의힘 포항시장 후보가 공약을 발표하고 있다. 연합

경찰에 따르면, 박 전 의원은 2023년 자신이 회장을 맡고 있던 한 단체가 경북도와 포항시로부터 1억8000만원 규모 보조금 사업을 수행하는 과정에서, 단체가 부담해야 할 ‘자부담금’ 2000만원을 대신 납부한 혐의를 받고 있다. 경찰은 당시 3선 도의원 신분이었던 박 전 의원의 이런 행위가 사실상 기부행위에 해당해 공직선거법을 위반한 것으로 판단했다.

박 전 의원은 또 가족 명의의 회사를 운영하며 회삿돈 수억원을 빼돌린 횡령 혐의도 함께 받고 있는 것으로 알려졌다. 앞서 박 전 의원은 지난 2일 치러진 당내 경선에서 승리하며 국민의힘 포항시장 후보로 확정된 바 있다.

이번 사건의 수사 결과에 따라 국민의힘의 포항시장 공천 유지 여부 등 향후 선거 가도에 상당한 파장이 예상된다.

검찰 관계자는 “사건이 송치된 것은 맞으며 현재 수사 기록을 면밀히 검토 중”이라고 밝혔다.