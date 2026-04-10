한은 금통위 기준금리 2.5% 동결…“물가와 경기 간 상충이 심화될 우려”

한국은행 금융통화위원회가 10일 통화정책방향 회의에서 기준금리를 연 2.50%로 동결했다. 7연속 동결이다. 미국·이란전쟁으로 물가 상승 압력이 커지고 성장률은 당초 예상보다 낮아질 가능성이 높자 금리를 묶고 당분간 사태 추이를 관망하기로 했다.

한은 금통위는 이날 통화정책방향 결정 회의에서 기준금리를 연 2.50%로 동결하기로 했다. 지난해 7·8·10·11월과 올해 1·2월에 이은 7연속 동결이다. 금통위원 전원이 금리 유지에 동의했다.

이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 뉴스1

이창용 한은 총재는 이날 기자간담회에서 “중동전쟁으로 물가의 상방압력 및 성장의 하방압력이 동시에 증대되고 금융·외환시장 변동성이 크게 확대된 상황”이라며 “향후 중동사태 관련 불확실성이 높은 만큼, 현재의 기준금리 수준을 유지하면서 사태의 추이와 파급영향을 좀 더 점검해 나가는 것이 적절하다고 판단했다”고 말했다.

이 총재는 “중동전쟁에 따른 공급충격에 대한 통화정책 운영의 기본 원칙은 명확하다”고 했다. 충격이 일시적이라면 금리 조정으로 대응하지 않고, 충격이 장기화되면서 물가상승 압력이 확산되고 기대인플레이션이 불안정해지면 정책 대응이 필요하다는 것이다.

한은은 경기 하방 압력과 물가 상승이라는 두 갈래 사이에서 선택의 여지가 적은 상황이다. 2022년 러시아·우크라이나 전쟁 때는 금리 인상이 필요한 국면이었다. 수요 확대와 빠른 경기회복이 나타나는 가운데 전쟁이 발발해 물가가 올랐기 때문이다. 반면 이란전쟁은 에너지 순수입국인 한국에 직격탄인데다 현재 경기회복도 부문간 격차가 있는 상황이다. 전쟁으로 인한 경기 하방 압력에는 돈을 풀어 대응해야겠지만 고환율로 물가가 오르는 상황이 딜레마다.

소비자물가 상승률은 지난 2월 2.0%에서 3월 2.2%로 소폭 상승했지만 4월에는 오름폭이 확대될 전망이다. 유상대 한국은행 부총재는 이달 초 물가상황점검회의에서 “4월 이후 소비자물가는 국제 유가의 큰 폭 상승의 영향으로 오름폭이 확대될 것”이라고 전망했다. 경제협력개발기구(OECD)는 올해 한국의 물가상승률 전망치를 2.7%로 기존보다 0.9%포인트 올렸다. 주요 투자은행(IB) 8곳이 제시한 올해 소비자물가 상승률 전망치도 지난 2월말 평균 2.0%에서 3월 말 2.4%로 0.4%포인트 높아졌다.

이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 연합뉴스

이런 가운데 OECD는 지난달 26일 올해 한국의 경제성장률 전망치를 2.1%에서 1.7%로 대폭 하향 조정했다. 국제통화기금(IMF)의 크리스탈리나 게오르기에바 총재도 9일(현지시간) “새로운 평화가 지속돼도 성장 속도는 더뎌질 것”이라고 말했다.

이 총재는 “물가와 경기 간 상충이 심화될 우려가 있다”고 진단하며 이번 금리 동결에 대해 “중동전쟁의 전개와 그 파급영향을 보다 면밀히 점검하면서 정책방향을 판단해 나가기 위한 결정”아라고 전했다.



전쟁 영향 외에도 집값과 가계부채라는 뇌관도 남아 있다. 한은은 “수도권 주택 시장 불안 요인이 여전한 만큼 추세적 안정 여부는 조금 더 지켜봐야 할 것”이라고 밝혔다.