李대통령 “인간의 존엄성 최우선 가치로 지켜져야”…전시 국제인도법 준수 강조

이재명 대통령은 10일 전쟁 상황에서 벌어지는 민간인 살해 행위를 두고 “우리가 문제 삼는 위안부 강제(동원), 유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다”며 어떠한 상황에서도 국제인도법은 준수해야 한다는 입장을 밝혔다.
이 대통령은 이날 오전 엑스(X)에 무장 군인들이 한 사람을 건물에서 떨어뜨리는 영상이 담긴 게시글을 공유하며 “이게 사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠다”고 적었다. 이 대통령이 공유한 글은 이날 오전 4시17분쯤 게시된 것으로, 해당 영상은 이스라엘 방위군(IDF)이 팔레스타인 아동을 고문한 뒤 옥상에서 밀어서 떨어뜨리는 장면이라는 주장이 달렸다.
이 대통령은 오후에 다시 글을 올려 “(해당) 영상은 2024년 9월 발생한 실제 상황으로, 미국 백악관이 매우 충격적(deeply disturbing)이라고 평가했고 존 커비 등 미 당국자가 ‘혐오스럽고 용납할 수 없는 행동’이라고까지 언급했던 일”이라며 “이스라엘의 관련 조사와 조치도 이뤄졌다고 한다”고 적었다. 해당 영상 속 사건이 최근 중동 전쟁 상황에서 발생한 일은 아니라는 점을 설명한 것이다. 다만 고문을 당한 아동인지 등에 대해선 언급하지 않았다.
이 대통령은 “조금 다행이라면 (해당 영상 속 인물이) 살아있는 사람이 아니라 시신이었다는 점이지만, 시신이라도 이와 같은 처우는 국제법 위반”이라고 강조했다. 또 “어떠한 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 하며, 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치로 지켜져야 한다”고 했다.
이 대통령은 “지난 역사 속에서 일어난 수많은 비극은 인권의 소중함이 무엇보다 최고이자 최선의 가치임을 가르쳐줬다”며 “뼈아픈 상처 위에 남겨진 교훈을 반복된 참혹극으로 되풀이해서는 안 된다. 그래야 인류 모두가 상생하는 화해와 협력의 미래로 나아갈 수 있다”고 당부했다. 그러면서 “어떤 이유에서든 어디에서든 인권은 최후의 보루이며 무엇과도 바꿀 수 없는 가치”라고 적었다.
야권에서는 이 대통령이 해당 영상을 직접 엑스에 공유한 것과 관련해 우려의 목소리를 냈다. 국민의힘 송언석 원내대표는 이 대통령이 이날 오전 엑스에 영상을 공유한 것을 두고 자신의 페이스북에 “출처도, 사실관계도 불분명한 영상인데, 이렇게 되면 대한민국이 전쟁 국면에서 사실상 이란 편?”이라며 “아침부터 눈이 번쩍 뜨인다”고 적었다.