보훈부 신임 대변인에 김민영…첫 여성 대변인

국가보훈부는 10일 신임 대변인으로 전 제대군인정책과장인 김민영(사진) 국장을 임용했다고 밝혔다.

고위공무원 승진과 함께 첫 보직으로 대변인을 맡게 된 김민영 신임 대변인은 보훈부의 첫 여성 대변인이다.

김 대변인은 1981년 광주광역시 출신으로, 2006년 연세대학교 행정학과를 졸업하고 49회 행정고시에 합격했다. 2007년 국가보훈처(현 국가보훈부) 행정사무관으로 공직에 입문했다.

2017년 보훈심사위원회 심사3과장(서기관), 2020년 규제개혁법무담당관, 2022년 생활안정과장, 2023년 보상정책과장, 2025년 제대군인정책과장(부이사관) 등 20여 년간 국가보훈부의 주요보직을 두루 역임했다.

국가보훈부 관계자는 “김민영 신임 대변인은 풍부한 정책 실무 경험을 바탕으로 국정 현안에 대한 이해도가 높을 뿐만 아니라, 여성 공무원 특유의 섬세하고 유연한 소통 능력을 겸비하여 보훈 정책의 가치를 국민의 눈높이에서 가장 잘 전달할 적임자”라고 밝혔다.

김 신임 대변인은 “국가유공자의 헌신과 보훈의 가치가 국민의 일상 속에 자연스럽게 스며들 수 있도록, 낮은 자세로 경청하고 진솔하게 소통하는 대변인으로서의 역할에 최선을 다하겠다”고 말했다.