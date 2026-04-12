장애인유권자 참정권 보장 모의사전투표 체험 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

10일 서울 여의도 이룸센터 이룸홀에서 중앙선거관리위원회 주최로 열린 '장애인유권자 참정권 보장 정책간담회'에 앞서 참석자들이 모의사전투표 체험을 하고 있다.

오는 6월 3일 열리는 제9회 전국동시지방선거는 시도지사 및 시군구청장과 광역 및 기초단체 의회 의원, 교육감의 후임자 및 연임자를 뽑는 선거로 국회의원을 뽑는 재보궐선거와 동시에 치뤄진다.

중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거의 장애인유권자 참정권 보장 및 투표편의 재고를 위해 간담회와 모의사전투표 체험을 개최했다. 행사에는 장애인 유관 협회 및 단체, 보건북지부 관계자가 참여했다.