구윤철 “중동 전쟁 장기화 대비 추가대책 선제 검토”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 중동사태가 장기화할 것에 대비한 추가 대응책을 선제적으로 검토할 것을 당부했다.
10일 재경부에 따르면 구 부총리는 전날 확대간부회의에서 이같이 발언했다. 구 부총리는 “중동 전쟁이 한 달 넘게 이어지면서 물가, 공급망, 외환·금융시장 등 우리 경제 전반에 미치는 영향이 점차 가시화되고 있다”며 “최근 2주간 휴전이 합의했으나 향후 상황을 예단하기 어려운 만큼 긴장의 끈을 놓지 말고 대응해달라”고 주문했다.
그러면서 “특히 휴전 기간을 활용해 전쟁 장기화에 대비한 추가 대책을 선제적으로 검토하고, 현장 애로사항을 신속히 파악해 적시에 대응해야 한다”며 “관계 부서 간 정보 공유와 협업을 통해 원팀으로 대응해야 한다”고 강조했다.
구 부총리는 위기 대응 속에서도 구조개혁 동력이 약해지지 않도록 노력해달라고 당부했다. 그는 “어떤 위기에도 흔들리지 않는 경제 시스템을 만든다는 관점에서 인공지능(AI) 대전환, 초혁신경제 구현, K-GX 전략, MSCI 선진국 지수 편입, 국부펀드 및 전략수출금융기금 조성, 양극화 대응 등 주요 과제를 속도감 있게 추진해달라”고 말했다.
또 최근 실시된 AI 단기집중 교육과 관련해 “AI 활용이 일하는 방식을 근본적으로 혁신하는 계기가 돼야 한다”며 “교육 내용을 실무에 적극 적용하고 조직 전체의 역량을 제고해달라”고 부연했다.