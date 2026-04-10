靑 “미·이란 종전 조건 입장차 여전히 커…호르무즈 선박 통항 크게 늘어나진 않은 상황”

위성락 실장 “종전 이뤄질 수 있을지는 지켜봐야

미·이란, 서로 수용 어려운 핵심 요구사항 견지”

역내 긴장 상황 지속…공급망 불확실성도 여전

“호르무즈해협 통항 관련 제반 사항 확인 중”

위성락 청와대 국가안보실장은 10일 미국·이란의 2주간 휴전 합의와 관련해 “지금은 정세가 아주 중요한 전환 국면”이라며 “종전 조건을 둘러싼 양측 간 입장차가 여전히 큰 점을 고려할 때 종전이 이뤄질 수 있을지는 지켜봐야 하는 상황”이라고 밝혔다. 호르무즈해협 선박 통항 문제와 관련해선 “여러 국가의 동향과 우리 재외공관으로부터 파악한 바를 종합해보면 바로 통항을 시도하는 선박이 그렇게 많지는 않은 것 같다”며 “상황을 보면서 대응하는 분위기”라고 했다.

위성락 국가안보실장. 뉴스1

위 실장은 이날 청와대 춘추관에서 기자들과 만나 “미국과 이란이 서로 수용하기 어려운 핵심 요구사항을 대외적으로 견지하고 있기 때문에 앞으로 이러한 요구사항을 어느 수준까지 조정하고 수렴해나갈 수 있을지가 주요 변수”라고 말했다.

위 실장은 “호르무즈해협 통항 문제와 관련해서는 해협 내에 있는 우리 선박 26척을 포함한 모든 선박과 선원의 안전 확보와 안전하고 조속한 통항을 위한 소통을 관련국들과 지속하고 있다”며 “선박 동향 관련해서는 2주 휴전 선언에도 불구하고 전쟁 중일 때에 비해 크게 증가한 것으로 보이진 않는다. 2000여척의 선박이 한꺼번에 해협을 빠져나오려다 보면 시간이 걸릴 수 있고, 또 안전한 항로 확보도 문제가 될 수 있다”고 짚었다. 이어 “이란 측은 현재 호르무즈가 개방돼 있지만 항행을 위해서는 이란군과 협의가 필요하다고 하고, 그를 위해 대체 항로를 공지했다”며 “기존에 국제적으로 다니는 항로보다 약간 북쪽, 이란 쪽으로 근접한 항로인데, 이런 사항을 포함해서 호르무즈해협 통항 관련 제반 사항은 확인 중에 있다”고 밝혔다.

위 실장은 여전히 중동 현지 상황이 급박하게 돌아가고 있다는 점도 언급했다. 그는 “이스라엘이 레바논에서 하는 작전은 지속되고 있다. 이스라엘은 이 작전은 휴전과 별개라는 입장”이라며 “이란은 이에 대해 휴전 합의 위반이라고 하면서 역내 긴장을 지속하고 있고, 또 이란은 이란대로 걸프 국가 일부에 대한 공격은 지속하고 있다”고 전했다. 그러면서 “미국과 이란 간 첫 종전 협상이 파키스탄 현지 시간으로 내일 개최될 예정”이라며 “다만 레바논 상황이 불안정하고 서로 간 비난이 오가기 때문에 협상이 미뤄질지도 모른다는 관측도 있다”고 했다.

이러한 상황 때문에 미·이란의 휴전 합의에도 에너지 수급 불안 등은 당분간 계속될 수 있다는 게 위 실장의 분석이다. 그는 “당분간 공급망의 불확실성은 지속될 것이다. 해협의 통항이 여전히 그렇게 원활하지 않기 때문”이라며 “원유나 나프타의 대체 수급처 발굴을 위한 노력을 지속하겠다”고 말했다. 아울러 “영국이나 프랑스 주도로 호르무즈해협의 안전 통항 보장을 위한 국제공조 움직임도 활발한데, 회의에 참석해서 동향을 파악하고 우리가 역할 할 바를 검토하고 있다”며 “우리는 국제 해상로 안전과 한·미 동맹뿐 아니라 한반도의 안보, 이란 및 중동국가 관계 등 여러 요인을 종합적으로 고려해서 현실적인 방안을 신중히 검토해나가고자 한다”고 말했다.