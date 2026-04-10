덱스레보, 'GOURI Gorgeous Night' 두 번째 행사 진행

세계 55개국 이상에서 누적 100만 시린지 판매를 기록한 GOURI(고우리)가 국내 시장 진출을 앞두고 두 번째 브랜드 행사를 열었다. GOURI는 PCL(Polycaprolactone)을 액상 형태로 구현해 피부 자체의 콜라겐 재생을 유도하는 방식으로 해외 시장에서 입지를 넓혀온 브랜드다.

미용의료기기 전문 기업 덱스레보는 오는 5월 국내 정식 런칭에 앞서 두 번째 브랜드 행사 'GOURI Gorgeous Night'를 지난 4월 7일 서울 강남구 에스제이쿤스트할레에서 개최했다.

GOURI는 덱스레보가 독자 기술 CESABP를 통해 개발한 액상형 PCL 기반 콜라겐 스티뮬레이터다. 고체 입자형 제품과 달리 피부 진피층 전반에 균일하게 확산되며, 결절 부작용 없이 자연스러운 콜라겐 생성을 유도하는 것이 특징이다. 유럽 CE 인증·호주 TGA 승인·국내 MFDS 허가 등 3개 인증을 보유하며, 기술력과 안전성 기준을 충족한 제품으로 평가받고 있다.

행사에는 뷰티 인플루언서와 미용 전문가 등 약 100여 명이 참석했다. 지난 2월 첫 번째 행사에 이어 이번에도 각 분야 관계자들이 자리하며 브랜드에 대한 관심을 확인할 수 있었다. 청담루비의원 김소은 원장이 K-뷰티 트렌드를 주제로 강연했고, 가수 케이윌의 공연이 이어졌다.

행사장인 에스제이쿤스트할레는 1층 메인홀의 글램봇 포토존과 이벤트 부스부터 3층 VIP 라운지까지, 층별로 다른 구성으로 운영됐다. 브랜드 시그니처 컬러 '아우라 퍼플'을 기반으로 한 공간 스타일링이 행사 전반에 적용됐다.

덱스레보 관계자는 "이번 행사는 GOURI를 직접 경험한 많은 분들이 브랜드 이야기를 각자의 방식으로 전달하는 자리였다"며 "제품 경험이 콘텐츠로 이어지고, 콘텐츠가 신뢰로 연결되는 구조를 만들어 가겠다"고 밝혔다.