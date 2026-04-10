김선태 "비용 제외 수익 30% 기부…계속 혼자 찍겠다"

유튜버 김선태가 골드버튼을 자랑하고, 앞으로 더 적극적으로 각종 홍보 활동을 해나가겠다고 했다.

김선태는 10일 자신의 유튜브 채널에서 구독자 100만명을 넘으며 받게 되는 골드버튼을 인증했다.

골드버튼을 목에 걸고 나온 김선태는 "이 무게감을 모르실 거다. 이거 받기 힘든 거다"고 했다.

최근 여수섬박람회를 홍보했던 김선태는 앞으로 상업광고에 복귀하겠다고도 했다.

그는 "앞으로도 다양한 홍보 시도를 할 거다. 다음 주부터 상업광고에 복귀할 거다. 그게 더 좋은 거다"고 말했다.

김선태는 "진짜 홍보 전문 채널을 만들어볼 생각이다. 사람이든 짐승이든 물건이든 제도든 공익이든 기업이든 다양하게 홍보할 생각"이라고 말했다.

그러면서 그는 계속 혼자 일을 할 생각이라고 했다.

김선태는 "결국 나의 근본은 그냥 혼자 하는 것 같다. 혼자 했을 때 빛을 볼 수 있는 그런 스타일 같아서 혼자 하기로 마음을 먹었다. 방송보다는 유튜브에 집중하고 싶은 마음이 크다. 유튜브를 하기 위해서는 충주에 남아 있는 게 좋을 것 같다. 충주에서 유튜브를 계속 할 예정"이라고 했다.

김선태는 수익 중 일부는 기부할 거라고 했다.

그는 "홍보를 계속 하면 수익이 발생할 거다. 근데 계속해서 사익만 추구하면 이게 또 욕먹을 것 같다"고 했다.

이어 "보통 소속사 제안은 7대3이다. 내가 7이고, 소속사가 3이다. 여기서 생각을 바꿨다. 앞으로 발생하는 모든 유튜브 수익을 7대3으로 나누는 거다. 내가 7을 가지고 기부를 3으로 하는 거다. 물론 비용을 떼야 한다. 나도 먹고 살아야 한다. 비용은 제하고 7대3으로 나누겠다. 소속사한테 주는 대신 여러분께 돌려드리겠다"고 했다.

<뉴시스>