뉴질랜드서 소녀상 설치 추진… 日 "외교관계 위태로워질 것"

뉴질랜드 오클랜드에서 일본군 위안부 피해자를 상징하는 ‘평화의 소녀상’ 설치가 추진되자 일본 정부가 외교 관계 악화를 우려하며 반대 입장을 공식 전달했다.

10일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 오사와 마코토 주뉴질랜드 일본 대사는 최근 오클랜드 시의회에 소녀상 설치와 관련한 의견서를 제출했다. 오사와 대사는 의견서에서 소녀상이 “불필요한 관심을 유발”해 일본과 한국, 일본과 뉴질랜드 관계 모두에 부담을 줄 수 있다고 주장했다.

평화의 소녀상. 연합뉴스

또 소녀상 설치 예정지로 거론되는 오클랜드 바리스 포인트 보호구역 내 한인 문화정원 조성 과정에서 뉴질랜드 정부가 수도와 전기 시설을 지원한 점을 언급하며, 이곳에 소녀상이 세워질 경우 뉴질랜드 정부가 사실상 이를 승인한 것으로 비칠 수 있다고 경고했다.

주뉴질랜드 일본대사관 측도 가디언에 “소녀상이 일본인과 한국인 사이 갈등을 유발할 수 있다”며 “설치가 현실화될 경우 일본 내 일부 도시가 뉴질랜드 도시와의 자매결연 관계를 재검토할 가능성도 있다”고 밝혔다.

이번에 논란이 된 소녀상은 국내 시민단체 일본군성노예제 문제해결을 위한 정의기억연대(정의연)가 뉴질랜드에 기증한 것으로, 현지 한인 사회가 조성 중인 한인 문화정원에 설치하는 방안이 추진되고 있다. 소녀상 설치를 추진하는 ‘아오테아로아 뉴질랜드 소녀상 위원회’는 이를 전시 성폭력 피해를 알리고 피해자들의 경험을 기억하기 위한 상징물이라고 설명했다.

오클랜드 시의회는 28일 회의에서 설치 여부를 최종 결정할 예정이다. 시의회에 따르면 현재까지 총 672건의 의견이 접수됐으며, 개인 의견 제출자 기준으로 51%가 반대 입장을 나타냈다. 다만 제출자 가운데 36%는 뉴질랜드 거주 일본인, 34%는 한국인으로 집계됐다.