靑, 추경 국회 통과에 "중동전쟁 앞 여야 초당적 협력 감사"

"현장에서 효과 체감하도록 신속한 후속절차 집행 최선"

청와대는 10일 국회 본회의에서 정부가 제출한 26조2천억원 규모의 추가경정예산(추경)안이 의결된 것과 관련, "여야가 중동전쟁으로 인한 위기 앞에서 국익을 우선한 초당적인 협력으로 신속하게 처리해준 것에 감사드린다"고 밝혔다.



강유정 수석 대변인은 서면브리핑에서 "오늘 추경안 통과로 고유가 피해지원금 뿐 아니라 나프타 구매 지원이나 국민의 대중교통비 부담을 줄이기 위한 K패스 반값 할인, 농어민 유류비 지원 등 민생사업을 추진할 수 있게 됐다"며 이같이 말했다.

10일 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체 회의에서 더불어민주당 이소영 의원이 정부가 제출한 '26.2조' 추가경정예산심사 결과를 설명하고 있다. 연합뉴스

이어 "이재명 정부는 현장에서 추경의 효과를 체감할 수 있도록 신속히 후속 절차를 집행하는 데 최선을 다할 것"이라고 언급했다.



전은수 대변인 역시 "신속한 처리에 감사드린다. 정부는 추경 집행에 만전을 기할 것"이라고 말했다.



앞서 이 대통령은 지난 2일 국회 시정연설에서 정치권을 향해 "이번 추경은 위기의 파도로부터 국민 삶을 지켜줄 방파제"라며 "신속히 통과되도록 초당적 협력을 부탁드린다"고 당부한 바 있다.



이후 더불어민주당과 국민의힘은 세부 항목에 대한 협상을 벌인 끝에 처리 시한인 이날 오후 최종 합의에 도달했다.



여야는 일부 사업을 증액하거나 감액하되 총규모는 정부안과 동일하게 하고, '전 국민 중 소득 하위 70%에 최대 60만원' 지급(고유가 피해지원금 사업) 관련 예산도 그대로 유지했다.

<연합>