첫등장 윤여정 차남 "난 미국계한국인…어머니 자랑스러워"

배우 윤여정 둘째 아들 힙합 뮤지션 조늘이 처음 공식적인 경로로 얼굴을 드러냈다. 그는 어머니가 자랑스럽다고 했고, 자신을 "한국계 미국인이 아닌 미국계 한국인"이라고 했다.

조늘은 9일 미국 사회학자 샘 리처드가 운영하는 유튜브 채널에 나와 미국 로스앤젤레스(LA) 코리아타운에서 인터뷰를 했다.

리처드는 조늘을 "힙합 음악으로 커리어를 쌓았다. 컨설턴트이자 아티스트"라고 설명했다.

조늘은 자신을 "미국에 사는 교포"라며 "사실 한국에서 자랐고 외국인 학교를 다녔다. 대학 때 미국으로 건너왔다. 성인이 돼 LA에서 살고 있다"고 말했다.

그러면서 "나이가 들면서 나는 한국계 미국인이 아니라 미국계 한국인에 가깝다는 걸 느꼈다. 내가 자란 방식이나 학교생활은 LA에서 자란 한국인과는 완전 다르다. 여기와는 완전 다른 경험과 사고방식을 가지게 됐다"고 했다.

이어 "여기서 적응하며 배우다 보니 깨닫게 됐다. 뉴욕에 있을 땐 어려서, 직접 겪은 적이 없어서 교포의 삶을 잘 몰랐다. 나이 들고 사람들을 많이 만나면서 (나와 LA에서 자란 한국인이) 완전히 다르다는 걸 느꼈다"고 덧붙였다.

조늘은 어머니 윤여정에 대해서도 얘기했다.

리처드는 "어머니가 유명한 배우라고 하길래 사진 좀 보여달라고 했다. 그런데 사진을 보자마자 '잠시만. 이분이 당신 어머니였냐'라고 했다. 그때 당신이 한국인 특유의 행동을 하더라. 막 자랑하기보다는 좀 낮추는 겸손함을 보였다"고 했다.

조늘은 "한국은 워낙 겸손을 중요하게 생각한다. 어머니는 정말 유명한 배우이고 오스카 수상자이기도 하다. 나도 어머니가 너무 자랑스럽다"고 말했다.

한편 윤여정은 앞서 방송에서 둘째 아들에 관해 얘기한 적이 있다. 윤여정은 2022년 방송한 tvN 예능프로그램 '뜻밖의 여정'에서 둘째가 힙합 음악을 하고 있다고 언급했었다.

<뉴시스>