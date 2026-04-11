개그맨 이진호도 뇌출혈로 쓰러졌다…‘망치 두통’, 이미 늦었을 수 있다

최근 개그맨 이진호가 뇌출혈로 입원했다는 소식이 전해지면서, 일상에서 가볍게 넘겨온 두통에 대한 경계심도 다시 커지고 있다.
11일 국민건강보험공단에 따르면 국내 뇌내출혈 환자는 연간 약 5만7000명 수준이다. 이 가운데 60대 이상이 약 70%를 차지한다. 나이가 들수록 위험이 빠르게 집중되는 구조다.
건강보험심사평가원 자료에서도 뇌혈관질환 환자는 2022년 기준 117만명에 달한다. 이미 ‘흔한 질환’의 범주에 들어와 있지만, 위험도는 여전히 치명적이다.
뇌출혈은 발생과 동시에 뇌 손상이 시작되는 ‘시간 싸움’ 질환이다. 의료계에서는 뇌내출혈의 30일 이내 사망률을 30~40% 수준으로 본다. 몇 분의 판단이 생존 여부를 가르는 이유다.
살아남는다고 끝이 아니다. 혼자 식사하고 움직일 수 있는 수준으로 회복하는 비율은 10~30%에 그친다. 상당수는 마비나 언어장애 같은 후유증을 안고 살아간다. 결국 초기 대응 몇 분이 이후의 삶을 바꾼다.
◆망치로 맞은 듯한 두통, 이미 시작된 신호
환자들이 공통적으로 말하는 표현이 있다. “평생 처음 겪는 두통.” “머릿속에서 터진 느낌.” “망치로 맞은 것 같다.”
이와 함께 구토, 어지럼증, 시야 흐림이 동반되면 의심 신호는 더 뚜렷해진다. 문제는 이때 많은 사람들이 ‘좀 쉬면 낫겠지’라고 버틴다는 점이다.
하지만 뇌출혈은 이미 터진 혈관에서 나온 혈액이 뇌를 압박하면서 손상을 키우는 질환이다. 시간이 지날수록 손상 범위는 넓어진다.
한 대학병원 신경외과 전문의는 “두통과 함께 팔다리에 힘이 빠지거나 말이 어눌해지면 지체할 이유가 없다”며 “119를 먼저 부르는 게 가장 빠른 치료”라고 말했다. “민간요법이나 자가 판단으로 시간을 보내는 게 가장 위험하다”고도 덧붙였다.
◆혈압이 만든 ‘조용한 위험’
뇌출혈의 가장 큰 배경에는 고혈압이 있다. 국내 고혈압 환자는 약 1300만명 수준으로 추정된다.
높은 혈압은 뇌혈관에 지속적으로 압력을 가한다. 겉으로는 아무 증상이 없어도, 혈관은 점점 약해진다. 결국 가장 취약한 지점에서 버티지 못하고 터진다.
50세 이후에는 혈관 탄력이 급격히 떨어진다. 기온이 낮아지는 날에는 혈관이 수축하면서 혈압이 더 쉽게 올라간다. 평소 관리가 사고를 막는 거의 유일한 방법인 이유다.
◆50세 넘으면, 한 번은 확인해야 한다
전문가들은 50세 이후라면 증상이 없어도 뇌혈관 상태를 한 번 확인해보라고 권한다. 자기공명혈관조영술(MRA) 검사를 통해 파열 위험이 있는 뇌동맥류를 미리 발견하면, 시술로 위험을 낮출 수 있다.
결국 답은 기본으로 돌아간다. 염분을 줄이고, 하루 30분 이상 걷는 습관. 금연과 절주.
뒤통수를 치는 듯한 통증이 왔다면, 그건 단순한 피로가 아닐 수 있다. 잠깐의 망설임이 아니라, 즉각적인 판단이 필요할 순간이다.