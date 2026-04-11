개그맨 이진호도 뇌출혈로 쓰러졌다…‘망치 두통’, 이미 늦었을 수 있다

이진호 투병 소식에 경각심…연간 5만7000명 발생 ‘시간 싸움’

30일 내 사망률 30~40%…독립적 일상 복귀 10~30%에 그쳐

고혈압 1300만명 시대…50세 이후 뇌혈관 검사·생활관리 필수

최근 개그맨 이진호가 뇌출혈로 입원했다는 소식이 전해지면서, 일상에서 가볍게 넘겨온 두통에 대한 경계심도 다시 커지고 있다.

“잠깐이면 괜찮겠지” 넘긴 통증, 뇌출혈은 그 순간부터 시작된다. 뉴스1.

11일 국민건강보험공단에 따르면 국내 뇌내출혈 환자는 연간 약 5만7000명 수준이다. 이 가운데 60대 이상이 약 70%를 차지한다. 나이가 들수록 위험이 빠르게 집중되는 구조다.

건강보험심사평가원 자료에서도 뇌혈관질환 환자는 2022년 기준 117만명에 달한다. 이미 ‘흔한 질환’의 범주에 들어와 있지만, 위험도는 여전히 치명적이다.

뇌출혈은 발생과 동시에 뇌 손상이 시작되는 ‘시간 싸움’ 질환이다. 의료계에서는 뇌내출혈의 30일 이내 사망률을 30~40% 수준으로 본다. 몇 분의 판단이 생존 여부를 가르는 이유다.

살아남는다고 끝이 아니다. 혼자 식사하고 움직일 수 있는 수준으로 회복하는 비율은 10~30%에 그친다. 상당수는 마비나 언어장애 같은 후유증을 안고 살아간다. 결국 초기 대응 몇 분이 이후의 삶을 바꾼다.

◆망치로 맞은 듯한 두통, 이미 시작된 신호

환자들이 공통적으로 말하는 표현이 있다. “평생 처음 겪는 두통.” “머릿속에서 터진 느낌.” “망치로 맞은 것 같다.”

이와 함께 구토, 어지럼증, 시야 흐림이 동반되면 의심 신호는 더 뚜렷해진다. 문제는 이때 많은 사람들이 ‘좀 쉬면 낫겠지’라고 버틴다는 점이다.

하지만 뇌출혈은 이미 터진 혈관에서 나온 혈액이 뇌를 압박하면서 손상을 키우는 질환이다. 시간이 지날수록 손상 범위는 넓어진다.

한 대학병원 신경외과 전문의는 “두통과 함께 팔다리에 힘이 빠지거나 말이 어눌해지면 지체할 이유가 없다”며 “119를 먼저 부르는 게 가장 빠른 치료”라고 말했다. “민간요법이나 자가 판단으로 시간을 보내는 게 가장 위험하다”고도 덧붙였다.

◆혈압이 만든 ‘조용한 위험’

뇌출혈의 가장 큰 배경에는 고혈압이 있다. 국내 고혈압 환자는 약 1300만명 수준으로 추정된다.

높은 혈압은 뇌혈관에 지속적으로 압력을 가한다. 겉으로는 아무 증상이 없어도, 혈관은 점점 약해진다. 결국 가장 취약한 지점에서 버티지 못하고 터진다.

망치로 내려친 듯한 두통, 단순 피로가 아닐 수 있다. 몇 분의 판단이 결과를 바꾼다. 게티이미지

50세 이후에는 혈관 탄력이 급격히 떨어진다. 기온이 낮아지는 날에는 혈관이 수축하면서 혈압이 더 쉽게 올라간다. 평소 관리가 사고를 막는 거의 유일한 방법인 이유다.

◆50세 넘으면, 한 번은 확인해야 한다

전문가들은 50세 이후라면 증상이 없어도 뇌혈관 상태를 한 번 확인해보라고 권한다. 자기공명혈관조영술(MRA) 검사를 통해 파열 위험이 있는 뇌동맥류를 미리 발견하면, 시술로 위험을 낮출 수 있다.

결국 답은 기본으로 돌아간다. 염분을 줄이고, 하루 30분 이상 걷는 습관. 금연과 절주.

뒤통수를 치는 듯한 통증이 왔다면, 그건 단순한 피로가 아닐 수 있다. 잠깐의 망설임이 아니라, 즉각적인 판단이 필요할 순간이다.