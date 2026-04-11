미·이란 오늘 파키스탄서 종전협상…호르무즈 '돌파구' 찾을까

호르무즈 개방·이란 핵보유 둘러싼 입장차…협상전부터 치열한 기싸움

미 "결렬시 고강도 공격" 경고…이란, '레바논 휴전·동결자산 해제' 선결 요구

호르무즈 전면개방 필요한 미국과 통제권 놓지 않으려는 이란 절충점 찾기가 관건

2주간의 휴전에 돌입한 미국과 이란이 11일(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 첫 종전협상을 한다.



호르무즈 해협 경색으로 국제적 에너지 위기를 촉발한 이란 전쟁에 중대 돌파구가 마련될지 전세계의 시선이 집중된 가운데 미국과 이란 모두 치열한 신경전을 마다하지 않은 채 협상력 극대화를 도모하고 있다.

밴스 부통령. AP 연합뉴스

JD 밴스 부통령을 단장으로 하는 미국 대표단이 이슬라마바드로 떠났지만 아직 협상이 시작되는 시간은 공지되지 않은 상황이다. 미국 대표단에는 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너와 스티브 윗코프 중동 특사 등이 포함돼 있다.



모하마드 바게르 갈리바프 의회의장과 아바스 아라그치 외무장관이 등으로 구성된 이란 대표단도 이슬라마마바드에 도착했다.



협상장에 앉기 전부터 미국과 이란은 우위를 점하기 위한 기싸움에 돌입했다.



밴스 부통령은 긍정적 협상을 기대한다면서도 '장난치지 말라'는 경고를 공개적으로 보냈다.



트럼프 대통령도 밴스 부통령의 출발에 맞춰 협상이 타결되지 않으면 공격을 강화하겠다는 메시지를 내며 이란을 압박하고 있다.



갈리바프 의장도 밴스 부통령 전용기가 이륙한 후 엑스에 글을 올려 레바논 휴전과 이란 동결자산 해제를 협상 개최의 선결 조건으로 내세웠다.



트럼프 행정부 2인자가 이슬라마바드까지 날아와도 요구가 충족되지 않으면 협상이 깨질 수 있다며 압박 강도를 높인 것이다.



그렇지 않아도 양측의 이견이 커 2주간의 휴전 기간 내 타결에 험로가 예상되는 상황에서 협상 시작부터 최대치를 얻어내겠다는 태세를 분명히 한 셈이다.



예정된 대로 11일 중 협상이 열리면 산적한 중대 쟁점을 놓고 강도 높은 샅바싸움이 시작된다.



최대 쟁점은 무엇보다 호르무즈 해협 개방이다. 휴전 2주간 호르무즈 해협을 개방한다는 합의에도 불구하고 이란은 하루 통행량을 제한하는 한편 통행료 징수를 구체화하며 통제권을 놓지 않으려 하고 있다.

갈리바프 의장. AP연합뉴스

일각에서는 이번 전쟁이 이란 정권에 '핵무기보다 호르무즈 해협이 더 강력한 무기'라는 사실을 각인시켰다고 평가하고 있다.



유가 상승 저지가 절실한 트럼프 행정부 역시 호르무즈 해협 경색을 해결하지 못하면 '협상 실패'라는 냉정한 평가를 맞닥뜨릴 수밖에 없다.



미국 입장에서는 애초 전쟁 개시의 명분이 이란의 핵위협이었던 만큼 호르무즈 해협 개방과 함께, 이란의 핵무기 보유 '원천봉쇄'라는 성과를 함께 도출해야 한다.



이란이 보유한 고농축 우라늄 처리와 '평화적 이용'을 명분으로 내세운 농축권 유지 요구 등에 있어 얼마나 미국에 유리한 결과를 끌어내느냐가 관건이다.



트럼프 대통령으로서는 2015년 체결된 이란 핵합의(포괄적공동행동계획·JCPOA)를 넘어서는 합의를 수중에 넣어야 이란 전쟁을 정당화할 수 있다는 부담이 있다. 트럼프 대통령은 1기 행정부 시절인 2018년 버락 오바마 행정부에서 체결한 이란 핵합의 탈퇴를 감행한 바 있다.



JCPOA는 이란의 우라늄 농축도를 3.67%로 제한하고 이미 보유하던 고농축 우라늄은 러시아를 비롯한 해외로 반출하거나 저농축 우라늄 수준으로 희석하기로 했다.



이 과정에서 국제원자력기구(IAEA)에 사찰 권한을 부여했다. 이란의 이행을 조건으로 한 해외자산 동결 해제 및 제재 완화가 대가다.



이란은 이번 협상에 앞서 '이란에 대한 침략 완전 종식', '중동 주둔 미군 철수', '대이란 제재 완전 해제', '우라늄 농축도 협상과 농축권 인정', '투자 펀드 조성을 통한 전쟁 피해 배상' 등 10개항을 요구하는 것으로 알려졌다.



호르무즈 해협 개방과 핵보유 저지를 골자로 하는 미국의 요구와 간극이 매우 크고 미군 철수 같은 요구는 미국 입장에서 수용 불가다.



게다가 이란의 레바논 휴전 선행 요구에서 보듯 휴전의 범위나 종전협상의 의제에 대해서도 여전히 확실한 합의가 이뤄지지 않은 상태다. 자칫하면 11일 협상이 개시되지 못할 수 있다는 우려가 나오는 대목이다.



다만 미국 내 여론이 싸늘한 이란 전쟁을 속히 마무리 짓고 11월 중간선거에 집중하기를 원하는 트럼프 행정부와, 미국과의 담판을 통해 전략적 입지 강화를 노리는 이란 정권이 협상판을 초반부터 엎을 가능성은 작다는 게 중론이다.



결국 짧은 시간 내에 미국과 이란이 자국에 서로 '승리'라고 주장할 수 있는 절충점을 찾아낼지가 관건이다. 서로의 입장차가 상당한 만큼 휴전을 연장하고 협상을 이어갈 수 있다는 관측도 나온다.

<연합>