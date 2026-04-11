조혜련, 이혼 후 中체류로 ‘응답하라1988’ 덕선이 엄마 역 제안 거절

개그맨 조혜련이 과거 드라마 ‘응답하라1988’ 덕선이 엄마 역할 출연 제의를 받았지만 이혼 후 중국 체류했던 개인 사정으로 출연을 고사했던 사실을 털어놨다.

조혜련은 지난 10일 공개된 개그맨 박명수의 유튜브 채널 ‘할명수’의 콘텐츠 ‘50대지만 데이트하고 싶어 련~나 좋은 여사친과 설레는 데이트 | 할명수 ep.282’에 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

개그맨 조혜련이 출연한 지난 10일 공개된 ‘50대지만 데이트하고 싶어 련~나 좋은 여사친과 설레는 데이트 | 할명수 ep.282’ 영상 캡처. 할명수

이날 조혜련은 tvN 드라마 ‘응답하라1988’을 언급하면서 “당시 덕선이 엄마 역할을 제안받은 적이 있다”고 밝혔다. 그는 “그 시기에는 이혼 후 중국에서 은둔생활 하고 있었다”며 개인적으로 힘든 일을 겪은 뒤 중국으로 건너가 지내고 있었던 상황을 설명했다.

솔직하게 개인사를 밝히는 조혜련을 보고, 박명수가 “이 내용 방송에 나가도 괜찮냐”고 묻자 그는 “문제없다”며 담담하게 답했다.

조혜련은 드라마 연출을 맡았던 신원호PD 에게 감사의 뜻을 전하기도 했다. “신원호 PD와 예전에 ‘여걸파이브’와 ‘여걸식스’를 같이 해서 나를 떠올려준 것 같아 감사한 마음이었다”고 말했다.

한편 ‘응답하라1988’은 2015년 방송된 tvN 드라마로, 서울 쌍문동 골목을 배경으로 한 가족과 이웃들의 이야기를 그렸다. ‘응답하라1988’에서 성덕선은 가수 겸 배우 혜리가 맡았으며, 그의 어머니 역할은 배우 이일화가 연기해 큰 사랑을 받았다.

작품은 당시 큰 화제성을 기록하며 시청자들의 많은 사랑을 받았고, 출연 배우들 역시 많은 주목을 받았다.