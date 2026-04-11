‘님아, 그 강을 건너지 마오’ 출연 강계열 할머니 별세, 향년 102세

사진=영화 ‘님아, 그 강을 건너지 마오’ 갈무리

영화 ‘님아, 그 강을 건너지 마오’에 출연한 강계열 할머니가 전날인 10일 세상을 떠났다. 102세.

영화를 연출한 진모영 감독은 이날 페이스북을 통해 “영화 주인공 강계열 할머니께서 오늘 오후 떠나셨다”고 알렸다.

1924년 강원 평창에서 태어나 횡성에서 자란 고인은 14세 때인 1938년 9세 연상인 남편 조병만씨를 만나 결혼했다.

금실 좋은 부부의 사연은 2010년 7월11일 횡성신문에 ‘횡성 5일장 노년(老年) 스타 부부’라는 제목으로 처음 소개됐다.

다음해 1월 SBS ‘스페셜 짝’에 이어 11월에는 KBS1 ‘인간극장-백발의 연인’ 편에서도 부부의 모습이 방송됐다.

이후 2013년 12월 조씨가 세상을 떠난 후 2014년 11월 영화 ‘님아, 그 강을 건너지 마오’가 개봉했다.

부부의 일상과 조씨의 죽음을 그린 해당 영화의 관객수는 480만명으로 역대 독립영화 1위를 기록했다.

진 감독은 “2012년 9월9일 처음 뵙던 날에도 소녀 같았는데 그 소녀는 100세가 돼 강을 건너가셨다. 좋아하는 조병만 할아버지 곁으로. 할머니 안녕히 가십시오”라고 애도했다.

빈소는 원주의료원 장례식장 4호실에 마련됐으며 발인은 12일 오전 7시45분이다. 장지는 횡성군 청일면 선영이다.