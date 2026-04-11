이다희 "3년 사귀고 붙잡아 다시 오래 만나" 고백

배우 이다희와 경수진이 장기 연애 경험을 고백했다.

10일 첫 방송된 tvN '구기동 프렌즈'는 앞으로 공개될 이다희, 경수진, 장도연의 대화를 선공개했다.

이날 민낯으로 방에 모여앉은 세 사람은 각자의 연애 경험에 대해 언급했다.

이다희는 "한 3년 사귀었다"며 "헤어지자는 이야기에 아무것도 못하겠더라"고 말했다.

이어 "내가 계속 막 붙잡았다. 그래서 다시 만났다. 그리고 오랫동안 잘 만나다가 헤어졌다"고 덧붙였다.

장도연은 "다시 만나고 나서 헤어질 땐 괜찮았냐"고 물었고, 이다희는 "괜찮다. 이 친구에게 할 만큼 했으니까"라고 답했다.

경수진은 "나랑 너무 비슷하다. 난 7년 사귄 사람이 있었다"고 고백해 모두를 놀라게 했다.

또 "근데 내가 너무 어릴 때부터 사귀었다. 헤어지자는 말을 맨날 하고 상처를 많이줬다"며 "그때 싸워서 헤어지잔 말을 또 했다. 난 붙잡을 줄 알았는데 그게 끝이 된 거다"라고 회상했다.

그러면서 "진짜 미련없이 사랑해야겠구나 싶었다. 그렇게 다시 만나서 1년 딱 사귀고 헤어졌다"고 했다.

아울러 "예전엔 자존심 싸움했으면 이제 다른사람 만나면 최선을 다해서 사랑할 수 있다. 그래야 성숙할 수 있는 것 같다"고 했다.

<뉴시스>