송영길 “통합시장 이끌 인물은 김영록 뿐” [6·3의 선택]

결선 하루 앞두고 공개 지지…“이재명 정부와 호흡 맞출 적임자”

명예 후원회장 맡아 지원사격…중량급 정치 연대 가속

동부권 이어 전국급 인사 결합…판세 영향 촉각

송영길 전 더불어민주당 대표가 11일 “이재명 정부와 함께 전남·광주 통합특별시를 성공적으로 이끌 인물은 김영록 뿐”이라며 공개 지지에 나섰다.

전남·광주 통합특별시장 경선 결선을 하루 앞둔 이날 송 전 대표는 김 후보 선거사무실을 방문해 “적극적인 지지로 반드시 통합특별시 완성을 이끌어 내겠다”며 이같이 밝혔다.

송영길 전 더불어민주당 대표. 연합뉴스

그는 “이 자리에 함께한 신정훈·강기정 전 예비후보를 비롯해 광주 5개 구청장, 전갑길 전 의원 등 전남 동·서부지역 유력 인사들이 김 후보를 잇따라 지지하고 있다”며 “이는 지역 민심이 누구를 통합시장으로 선택하고 있는지를 보여주는 것”이라고 강조했다.

이어 “모든 역량을 모아 김영록 후보를 반드시 통합시장으로 만들어야 한다”며 “앞으로 이재명 대통령과 김영록 초대 특별시장을 뒷받침하는 역할을 해나가겠다”고 덧붙였다.

송 전 대표의 이날 발언은 단순 지지 선언을 넘어 본격적인 정치적 지원 의지를 밝힌 것으로 해석된다.

앞서 김 후보 측은 “송 전 대표가 명예 후원회장을 맡기로 했다”고 밝힌 바 있다. 고흥 출신인 송 전 대표는 5선 국회의원과 인천시장을 지낸 중진 정치인으로 호남과 수도권을 아우르는 정치적 기반을 갖춘 인물이다.

김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보가 11일 선거 사무실에서 송영길 전 민주당 대표, 신정훈 국회의원, 강기정 광주광역시장, 광주 4개 구청장과 함께 손잡고 승리를 다짐하고 있다. 김영록 후보 측 제공

정치권에서는 “전국 정치 경험을 갖춘 중량급 인사의 합류는 상징성과 실질적 영향력을 동시에 지닌다”는 평가가 나온다.

김 후보 후원회에는 이미 권노갑 이사장, 박광태 전 시장, 노진영 전 총장, 김병원 전 회장 등이 참여하고 있다. 여기에 송 전 대표까지 가세하면서 김 후보 캠프는 원로·중진·지역 기반을 아우르는 입체적 지원 체계를 구축했다는 분석이 나온다.

정치권 관계자는 “단순한 인물 영입이 아니라 정치적 상징성과 조직력을 동시에 확보하는 흐름”이라며 “결선을 앞두고 외연 확장이 본격화되고 있다”고 말했다.

특히 이번 합류는 전남 동부권 정치권의 집단 지지 흐름과 맞물리며 의미를 더하고 있다. 앞서 동부권에서는 주승용·최도자·김성곤·조충훈·김회재 의원 등이 김 후보 지지를 선언한 바 있다.

여기에 전국급 정치 인사까지 결합하면서 ‘지역 기반+중앙 정치력’이 동시에 강화되는 구도가 형성되고 있다는 평가다.

정치권에서는 “결선을 앞두고 누가 더 폭넓은 정치 연대를 구축하느냐가 승부의 핵심 변수”라며 “이번 송 전 대표의 공개 지지가 실제 표심에 어떤 영향을 미칠지 주목된다”고 전망했다.