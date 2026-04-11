'윤여정 子' 조늘, LA에서 "어머니는 유명한 배우… 너무 자랑스럽다"

윤여정의 아들 조늘 씨가 어머니에 대한 사랑과 존경을 드러냈다. 유튜브 채널 '샘 리처드 Sam Richards' 영상 캡처

배우 윤여정의 아들이자 미국 LA에서 힙합 매니저로 활동하고 있는 조늘 씨가 어머니에 대한 사랑과 존경을 드러냈다.

지난 9일 샘 리처드 교수의 유튜브 채널 ‘샘 리처드 Sam Richards’에는 ‘조늘 힙합 매니저와 LA 한인타운 가다 (feat. 배우 윤여정 아들) | 샘리처드 인터뷰’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 LA 한인타운에 방문한 샘 리처드가 조늘 힙합 매니저와 만나 인터뷰를 나누는 모습이 담겼다. 영상에서 리처드 교수는 조늘 씨를 “가장 흥미로운 제3 문화 사람 중 한 명”이라고 소개했다.

미국에 사는 교포 조늘 씨. 유튜브 채널 '샘 리처드 Sam Richards' 영상 캡처

제3 문화란 ‘Third Culture Kid’로, 성장기 동안 부모의 문화 밖에서 자란 사람을 의미하며, 조늘 씨는 인터뷰를 진행하며 자신의 정체성과 지금까지 살아온 삶의 궤도에 대해 이야기했다.

조늘 씨는 “제 이름은 조늘이다. 미국에 사는 교포다. 사실 한국에서 자랐고 외국인 학교에 다녔다. 현재는 LA에 살고 있다”고 자신을 소개했다. 샘 리처드는 “그는 힙합으로 커리어도 쌓았고, 컨설턴트이자 아티스트로 활동하는 자신만의 세계가 있다”고 전했다.

자신만의 세계를 구축해 나간 조늘 씨. 유튜브 채널 '샘 리처드 Sam Richards' 영상 캡처

조늘 씨는 “원래 뉴욕에 있었다. LA에 온 지 8~9년이 됐다. LA는 한국 이민 역사의 시작점 같은 곳이다. 여기 오면 초기 이민자들의 기분을 직접 겪는 기분이다. 저는 한국계 미국인이라기보다 미국계 한국인에 더 가깝다”고 말했다. 그러면서 자신이 자란 환경이 LA에서 자란 한국인들과는 완전히 다르다고 설명했다.

리처드 교수는 조늘 씨에게 들은 놀라운 사실을 이야기하기도 했다. 그는 “어머니가 유명한 배우라길래 사진을 보여 달라고 했다. 그런데 사진을 보고 ‘이분이 당신 어머니였어요?’라고 했다”고 말했다. 그러면서 “그때 당신이 한국인 특유의 행동을 했다”며 “막 자랑하기보다는 좀 낮추는 겸손함 말이다”라고 말했다.

어머니이자 배우 윤여정이 자랑스럽다는 조늘 씨. 유튜브 채널 '샘 리처드 Sam Richards' 영상 캡처

조늘 씨는 “한국은 워낙 겸손을 중요하게 생각한다”며 “어머니는 정말 유명한 배우시고 오스카 수상자기도 하시다. 저도 어머니가 정말 자랑스럽다”고 덧붙였다.

이어 조늘 씨는 미국에 건너온 뒤 힙합 그룹에서 활동하며 다양한 문화권 친구들과 교류했고 이러한 경험이 지금의 자신을 만들었다고 이야기했다. 그는 “서로 다른 문화들이 섞여 있는 상태”라며 “다른 문화도 보고 받아들이는 능력도 생겼다. 스펀지 같다고 생각한다”고 밝혔다.

2021년 아카데미 여우조연상을 수상한 윤여정. 뉴스1

한편, 윤여정은 가수 조영남과 1974년 결혼해 미국으로 이주한 뒤 슬하에 아들 조얼·조늘 씨를 뒀다. 두 사람은 1987년 이혼했으며 이후 윤여정은 홀로 두 아들을 키웠다. 현재 조얼·조늘 씨는 모두 미국에서 생활하는 것으로 알려졌다.

윤여정은 2021년 영화 ‘미나리’로 아카데미 시상식 여우조연상을 수상했을 당시 “나를 촬영장으로 나가게 잔소리를 해줬던 두 아들에게 고맙다. 열심히 일했더니 이렇게 상을 받게 됐다”며 아들에 대한 애정을 표했다.