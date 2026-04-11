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국민의힘, 부산시장 후보로 ‘3선 도전’ 박형준 선출

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차승윤 기자 chasy99@segye.com
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“사즉생 각오, 부산이 민주주의 마지막 방파제다”

박형준 부산시장이 6월 지방선거 국민의힘 부산시장 후보로 확정돼 3선에 도전한다.

 

국민의힘 박덕흠 공천관리위원장은 11일 오후 국민의힘 당사에서 “부산시장 본경선 여론조사 개표 결과 박 시장이 부산시장 후보로 선출됐다”고 발표했다. 이로서 제 38∙39대 부산시장을 지낸 박 시장은 오는 6월 3일 지방선거에서 3선에 도전하게 됐다.

박형준 부산시장이 지난 3월 28일 부산진구 부전동의 한 빌딩에 마련된 경선 사무소 개소식에서 출마 선언을 하며 어퍼컷 세리머니를 하고 있다. 연합뉴스
박형준 부산시장이 지난 3월 28일 부산진구 부전동의 한 빌딩에 마련된 경선 사무소 개소식에서 출마 선언을 하며 어퍼컷 세리머니를 하고 있다. 연합뉴스

박 시장은 후보 확정 직후 의견문을 통해 보수 대통합과 당내 결집을 강조했다. 박 시장은 “지금부터는 승리의 시간이다. 시의원∙구청장∙구의원∙군의원까지 200명이 넘는 모든 국민의힘 후보의 야전사령관이자 선봉장이 되겠다”고 밝혔다. 이재명정부와도 각을 세운 그는 이번 선거에서 여당의 일방적 승리를 막아야 한다고도 강조했다.

 

박 시장은 “입법부∙행정부∙사법부에 이어 지방정부까지 특정 세력에 의해 장악되는 순간 이 나라는 견제 없는 일당 지배 국가가 될 것”이라며 “사즉생 각오로 부산이 민주주의의 마지막 방파제가 되도록 하겠다”고 다짐을 전했다.

 

한편 여당인 더불어민주당은 박 시장의 맞상대가 될 부산시장 후보로 전재수 의원을 선출했다. 박 시장은 “부산 글로벌허브 도시 특별법안이 입법 마지막 문턱에서 가로막혀 있다”며 “전 의원은 법안 즉시 통과를 약속했다가 태도를 바꿨는데, 부산시장은 시민의 대표여야 하지 권력의 대리인이어서는 안 된다”고 비판했다.

 

박 시장은 “지난 5년간의 시정 성과를 바탕으로 부산은 양적 성장을 넘어 질적 도약의 준비를 마쳤다”며 “도시는 연속성으로 발전하고 정책은 일관성으로 완성된다. 그동안 추진해 온 ‘월드클래스 부산’을 반드시 완성하겠다”고 강조했다.

차승윤 기자

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