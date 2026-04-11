전종서×TXT ,'하루에 하루만 더' MV 속 감정 연기로 영화적 분위기↑

그룹 투모로바이투게더(TXT) 신보 타이틀곡 '하루에 하루만 더 (Stick With You)' 뮤직비디오. 유튜브 채널 '하이브 레이블즈'

배우 전종서와 그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 신보 타이틀곡 '하루에 하루만 더 (Stick With You)' 뮤직비디오(MV)에서 섬세한 감정 연기를 선보였다.

투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현 휴닝카이)는 11일 오전 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 미니 8집 '7TH YEAR:가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'의 타이틀곡 '하루에 하루만 더 (Stick With You)' 뮤직비디오 티저를 게재했다.

뮤직비디오는 멤버 수빈이 한 여성과 빗속에서 춤을 추는 장면으로 시작했다가, 이내 분위기가 반전되며 불안에 휩싸인 감정을 드러낸다.

다섯 남자의 시선이 한 여성에게 머무르는 가운데, 멤버들의 깊이있는 눈빛 연기가 더해져 연출에 무게감을 더한다.

그러다 영상 말미에 배우 전종서가 등장하고 어딘가 비밀스러운 눈빛으로 멤버들을 바라보는 감정 연기를 선보여 뮤직비디오의 영화같은 서사에 힘을 더했다.

해당 영상의 곡은 '하루에 하루만 더 (Stick With You)'의 발라드 버전으로, 긴장감 있으면서도 애절한 분위기의 뮤직비디오 내용과 완벽한 조화를 이뤘다.

한편, 투모로바이투게더의 이번 신보 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'는 빅히트 뮤직과 재계약 이후 처음 선보이는 단체 음반으로, 7년 간의 활동을 이어오며 느낀 감정을 솔직하게 담아냈다.

특히 미래에 대한 불안과 공허함 등 인간의 보편적인 정서를 담아내 또 한 번 음원차트를 휩쓸 것으로 예상된다.

앨범에는 'Bed of Thorns', 'Take Me to Nirvana (feat. Vinida Weng)', 'So What', '21st Century Romance', '다음의 다음'까지 총 6곡이 수록됐으며, 오는 13일 오후 6시에 정식 발매된다.