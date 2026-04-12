성인 10명 중 4명 ‘혈당 관리 구간’…누룽지·믹스커피, 급등 부른다

부드럽게 넘어갈수록 흡수 빨라…혈당 곡선 더 가파르게 상승

이미 식탁에서 시작된 문제…일상 식습관이 혈당 좌우

속도(GI) 아닌 총량(GL) 핵심…가공·액상·당류 조합 주의

김이 모락모락 피어오르는 누룽지 한 그릇. 속이 불편한 날이면 가장 먼저 떠올리는 음식이다. 따뜻한 국물을 한 숟갈 넘기는 순간, 몸이 편안해지는 느낌이 든다. 하지만 그 순간, 혈당은 빠르게 치솟는다. 짧은 안정감 뒤에서 혈관은 전혀 다른 반응을 보인다.

속 편하려고 먹은 누룽지 한 숟갈, 생각보다 빠른 혈당 상승을 만들 수 있다. 게티이미지.

2024년 기준 국내 30세 이상 성인 10명 중 약 4명이 당뇨병 및 당뇨 전단계(공복혈당장애 포함)로 혈당 관리가 필요한 상태다. 익숙한 식탁 위 선택이 더 이상 단순한 식사가 아닌, 혈당 곡선을 좌우하는 기준이 되고 있다.

12일 국민건강보험공단에 따르면 당뇨병 진료 인원은 약 530만명이다. 이미 많은 사람이 ‘질병 이전 단계’에서부터 식습관 영향을 받고 있다는 의미다.

◆GI보다 GL이 더 중요해졌다…“속도 아닌 총량의 문제”

혈당 관리를 이야기할 때 흔히 언급되는 지표는 ‘GI 지수(혈당지수)’다. 음식이 얼마나 빠르게 혈당을 올리는지를 보여준다.

하지만 최근에는 ‘GL 지수(당부하지수)’를 함께 보는 방식이 일반화되고 있다. GL은 GI에 실제 섭취하는 탄수화물 양을 반영한 개념으로, 혈당 상승 속도뿐 아니라 ‘얼마나 많이 올라가느냐’까지 보여준다.

단국대병원 내분비대사내과 유원상 교수는 “GI가 속도라면 GL은 섭취량까지 포함한 실제 혈당 상승량”이라며 “혈당 관리는 두 지표를 함께 봐야 한다”고 설명했다.

한국인은 전체 열량의 약 55~60%를 탄수화물로 섭취하는 구조다. 같은 음식이라도 섭취량과 형태에 따라 혈당 반응이 크게 달라질 수 있는 환경이다.

◆“속 편하려고 먹었는데”…누룽지의 반전

누룽지는 대표적인 ‘건강식 오해’ 식품이다. 부드럽고 소화가 잘된다는 이유로 속이 불편할 때 자주 선택된다.

하지만 쌀이 눌리고 가열되는 과정에서 전분이 호화되며 분해 속도가 빨라진다. 이미 한 번 분해된 전분에 가까운 상태다. 이로 인해 일반 흰쌀밥보다도 혈당 상승 속도가 더 가파르게 나타날 수 있다.

문제는 섭취 방식이다. 누룽지는 단독으로 먹는 경우가 많아 단백질이나 식이섬유가 부족해지기 쉽다.

혈당 상승을 완충할 요소 없이 탄수화물만 빠르게 흡수되는 구조가 만들어진다. 속을 편하게 하는 선택이 혈관에는 부담이 될 수 있는 이유다.

◆“가볍게 먹었는데 더 올라간다”…시리얼·믹스커피의 함정

시리얼 역시 주의가 필요한 식품이다. 특히 당이 첨가된 가공 시리얼은 부피 대비 당질 밀도가 높아 GL이 빠르게 상승할 수 있다. 우유와 함께 빠르게 섭취되는 과정까지 더해지면서 혈당 상승 속도와 양이 동시에 커진다.

믹스커피는 혈당 관리 측면에서 불리한 조건이 겹친 사례다. 설탕과 지방이 함께 들어 있고, 액상 형태로 흡수 속도도 빠르다. 혈당을 빠르게 올리는 조건이 동시에 겹친 구조다.

식후 믹스커피 한 잔, 이미 오른 혈당을 다시 밀어 올리는 선택이 될 수 있다. 게티이미지

일반적인 믹스커피 한 잔에는 약 5~7g의 당이 포함돼 있으며, 이는 각설탕 1~2개 분량이다. 하루 2잔만 마셔도 WHO 권고 당 섭취량의 상당 부분을 차지할 수 있다. 국가데이터처에 따르면 가공식품 당류 섭취에서 음료류 비중은 꾸준히 증가하는 추세다.

식후 습관처럼 마시는 한 잔이 이미 올라간 혈당을 다시 한 번 밀어 올리는 구조가 만들어질 수 있다.

결국 핵심은 단순하다. 단맛, 액상, 가공. 이 3가지가 겹칠수록 혈당은 더 크게 흔들린다. 일상에서 가장 흔한 조합이기도 하다. 반대로 섭취량을 줄이고 단백질이나 식이섬유를 함께 먹는 것만으로도 혈당 상승 폭은 눈에 띄게 줄어든다.