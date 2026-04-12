'진입로인 줄 알았는데'…반복되는 부평IC 역주행 사망사고

노면표시 있지만…심야시간대 '고속도로 진출로 잘못 진입'

경찰 "현장 합동점검…개선점 강구할 것"

경인고속도로 부평나들목(IC) 일대에서 차량 역주행으로 인한 사망사고가 또다시 발생해 추가적인 안전 대책이 필요하다는 목소리가 나온다.



12일 경찰에 따르면 지난 9일 오전 1시 38분께 경인고속도로 부평IC 램프 구간에서 50대 A씨가 몰던 차량이 역주행해 본선에 합류하다가 직진하던 승용차와 부딪혔다.

부평IC 전경. 빨간 표시는 역주행 시작 지점 2곳. 인천시 부평구 제공

A씨는 사고 직후 차에서 내려 현장을 수습하던 중 뒤이어 달려오던 다른 승용차에 치여 숨졌다. 동승자인 A씨의 아들도 다쳐 병원으로 옮겨졌다.



부평IC에서는 과거에도 이와 비슷한 역주행 사고가 발생했다.



2024년 10월 7일 오전 5시 20분께 부평IC 램프 구간에서 40대 B씨가 몰던 경차가 역방향으로 고속도로에 진입하다 승합차와 부딪히며 추돌 사고가 잇따랐다.



사고 당시 총 7대의 차량이 뒤엉키면서 화물차 운전자인 70대 남성이 숨지고 3명이 다쳤다.



두 사고는 모두 교통량이 적고 어두운 심야 시간대에 운전자들이 고속도로 진출 램프로 잘못 진입하면서 발생했다는 공통점이 있다.



부평IC는 하부에 경인고속도로 본선이 있고, 상부에는 부평대로가 교차하는 형태다. 두 도로는 램프 구간을 통해 연결된다.



여기서 상부 부평대로는 양방향이 모두 진출 램프와 연결된 탓에 잘못된 우회전 한 번으로 쉽게 역주행이 발생할 수 있는 구조다.



물론 낮에는 진출 램프를 따라 고속도로를 빠져나오는 교통량이 많아 주행 경로를 착각할 가능성이 크지 않은 편이다.



경찰은 노면에 우회전 금지 표시와 함께 직진 유도선이 그려져 있고 주요 구간마다 진입 금지 표지판도 설치돼 있다고 설명했다.



하지만 심야 시간대의 경우 노면이나 표지판에 대한 인지력이 떨어지는 데다, 차량 통행량이 줄어 혼선이 빚어질 수 있다.



운전이 미숙하거나 초행길일 경우 경로를 오인할 위험성이 더욱 높아진다. 실제로 B씨는 내비게이션 안내를 착각해 역주행한 것으로 조사됐다.



경찰은 이번 역주행 사고를 계기로 한국도로공사와 함께 현장 합동 점검을 실시해 사고 예방 대책을 마련할 계획이다.



경찰 관계자는 "야간에 노면이나 표지판의 시인성을 높이기 위한 대책을 검토하고 있다"며 "인명 피해가 다시 발생한 만큼 개선점을 강구하겠다"고 말했다.

<연합>