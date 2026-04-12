안전자산 귀환? 급락 후 반등한 금값…중동 휴전에 다시 ‘꿈틀’

고유가·금리 인하 기대 후퇴에 흔들린 금값…지난달 급락 후 반등 흐름

중국 인민은행, 대거 금 매입

국제 금 가격이 다시 상승 흐름을 보이고 있다. 최근 종전 기대감이 반영되며 소폭 반등하고 있고, 금 시장의 최대 ‘큰 손’인 중국이 금 매입에 나서면서 향후 금값 상승 동력이 될 수 있다는 전망이 나온다.

서울시내 금은방에서 금 제품이 거래되고 있다. 뉴시스

12일 한국거래소에 따르면 KRX 금시장의 금 가격(99.99_1kg)은 전장보다 0.62% 오른 1g당 22만6700원에 지난주 거래를 마쳤다. 이는 지난달 23일, 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대해 최후통첩 시한을 하루 앞두고 7.87% 급락해 20만8530원까지 밀렸던 것 대비 낙폭을 회복한 모습이다.

다만 이란 전쟁 발발 직전인 지난 2월 27일 종가 23만9300원과 비교하면 여전히 5.27% 낮은 수준이다.

전쟁 초기에 안전자산으로 인식된 금 가격은 잠시 상승했지만 이후 이란의 호르무즈 해협이 봉쇄로 유가가 급등하면서 하락세로 돌아섰다.

유가 상승에 따른 인플레이션 우려와 달러 강세가 맞물리며 금리 상승 압력이 확대되자 금과 은 등 귀금속 가격이 급락한 것이다.

이날 금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 시카고파생상품거래소그룹(CME) 산하금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 거래되는 6월 인도분 금 선물 가격은 9일 4,818.00달러로 전날 대비 0.85% 상승했다.

전문가들은 향후 전쟁이 마무리될 경우 금 가격이 다시 상승 흐름을 탈 것이라면서도 상승 강도에 대한 의견을 달리했다.

황병진 NH투자증권 연구원은 글로벌 자산 시장의 ‘긴축 발작’에도 전쟁 이후에는 귀금속 강세 사이클이 이어질 것이라고 판단했다.

그는 차기 연방준비제도(연준·Fed) 의장으로 지목된 케빈 워시가 통화정책 완화 기조를 유지할 것으로 보고 안전자산과 위험자산 구분 없는 ‘에브리씽 랠리’가 재현을 전망했다.

또 “2분기에는 3월 급락 이후 저가 매수세가 유입될 것”이라며 귀금속에 대한 ‘비중 확대’ 의견을 유지했다. 그러면서 원자재 투자 최선호 섹터로 귀금속을 제시하고 연내 금 가격을 온스당 4400∼6000달러 범위로 예상했다.

최진영 대신증권 연구원도 “이란 전쟁이 종료되면 스태그플레이션(고물가 경기 침체) 우려가 후퇴하며 금의 헤지 수요가 다시 올라가 반등이 가능하다”고 내다봤다.

서울 종로구 삼성금거래소에서 직원이 골드바를 정리하고 있다. 뉴시스

한편 중국 인민은행이 지속적으로 대거 금을 매입하고 있어 주목된다.

블룸버그 통신은 7일(현지시간) 인민은행이 지난 3월 금 보유량을 1년여 만에 최대 규모인 16만 온스(약 5t)를 추가로 늘려 17개월 연속 순매수를 기록했다고 보도했다.

인민은행은 세계 최대 금 매입 주체 중 한 곳이다. 이번 추가 매입은 최근 금값이 급락하는 상황에서도 금에 대한 중국의 정책적 신뢰가 유지되고 있다는 신호로도 읽힌다.

중국 관영 통신 중국신문사는 전문가를 인용해 글로벌 중앙은행들이 최근 1년여 동안 달러 자산 변동성과 지정학적 리스크에 대응하기 위해 금 비중을 확대하는 추세라고 전했다.