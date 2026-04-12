호재 뻥튀기 막는다…당국, 제약·바이오 ‘쉬운 공시’ 가이드라인 낸다

금융감독원이 제약·바이오 기업의 난해한 공시를 일반 투자자 눈높이에 맞춰 직관적으로 이해할 수 있도록 개편한다. 기업가치가 불확실성이 큰 미래 연구개발 성과에 의존하는 산업 특성상, 고질적인 정보 비대칭을 해소하고 시장의 신뢰를 높이기 위한 취지다.

12일 금융당국에 따르면 금융감독원은 ‘제약·바이오 공시 종합개선을 위한 태스크포스(TF)’를 10일 출범하고 본격적인 제도 정비에 나섰다.

서울 영등포구 여의도 금융감독원. 연합뉴스

이번 개편은 공시 구조와 표현 방식을 투자자 친화적으로 재설계하는 데 초점을 맞췄다. 기업공개(IPO)를 위한 증권신고서에는 공모가 추정치 산정에 쓰인 주요 가정과 근거를 명확하게 밝히도록 유도할 계획이다. 상장 이후 사업보고서 등에서는 단편적인 정보 나열에서 벗어나, 파이프라인(신약 후보물질 개발 현황)별 성공 가능성과 주요 리스크, 향후 일정 등을 스토리 형식으로 알기 쉽게 구조화하도록 개선한다. 또 언론 보도자료에 긍정적인 표현을 과도하게 강조해 혼선을 빚는 부작용을 막고자 외부에 공개하는 정보 간 정합성을 확보할 방침이다.

이번 제도 개선은 최근 삼천당제약과 관련해 불거진 논란 탓에 더욱 주목을 받고 있다.

앞서 삼천당제약은 정식 공시 대신 상대적으로 규제가 느슨한 보도자료를 통해 해외 실적 전망을 배포하거나, 파트너사를 밝히지 않은 채 이례적인 수익 배분 조건을 내세워 호재성 정보를 부풀렸다는 비판을 받았다. 주가 급등 직후 2500억원 규모의 대주주 지분 매각 계획까지 겹치면서 주가는 고점 대비 반토막 났고, 업계의 불투명한 공시 관행이 투자자 피해를 키운다는 지적이 거세진 바 있다.

금감원은 학계와 업계 전문가 등 외부 자문위원들이 참여한 가운데 세달가량 시장 의견을 수렴할 예정이다. 이를 토대로 증권신고서부터 정기·수시 공시, 언론 보도 등 정보제공 채널 전반을 아우르는 구체적인 공시 가이드를 상반기 중으로 확정할 계획이다.