이스라엘과 공방 후…李대통령 “사욕 위해 국익 훼손, 매국노라 부른다”

“침략 전쟁은 부인된다는 것이 국제 상식”

야권 ‘외교 참사’ 비판에 정면 반박 해석

이재명 대통령이 12일 “각국의 주권과 보편적 인권은 존중돼야 하고, 침략적 전쟁은 부인된다는 것이 우리 헌법 정신이자 국제적 상식”이라고 말했다. 주말새 오간 이스라엘 정부와의 ‘SNS 설전’ 파장이 커지자 자신을 향한 비판에 정면 반박한 것으로 풀이된다.

이재명 대통령. 청와대사진기자단

이 대통령은 이날 엑스(X)에서 “사욕을 위해 국익을 훼손하는 자들을 매국노라 부른다”며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 지난 10일 엑스에서 이스라엘방위군(IDF) 병사들이 팔레스타인 아동을 고문한 뒤 시신을 지붕 위에서 떨어뜨려 처리하는 모습이라고 주장하는 영상을 공유한 뒤 “이게 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠다. 위안부 강제, 유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다”고 지적했다. 이에 이스라엘 외무부는 “유대인 학살 사건을 경시하는 발언은 강력한 규탄을 받아야 한다”고 반발했고, 이 대통령은 재차 “전 세계인의 지적을 되돌아볼 만도 한데 실망”이라며 설전을 벌였다.

이 대통령은 “매국 행위를 하면서도 사욕을 위해 국익을 해치는 것이 나쁜 짓임을 모르는 이들도 많다”며 “심지어 국익을 포함한 공익추구가 사명인 정치와 언론 영역에서도 매국 행위가 버젓이 벌어진다”고 했다. 이어 “이 역시 우리가 힘을 모아 가르치고 극복해야 할 국가적 과제, 비정상의 정상화 과제”라고 덧붙였다. 이 대통령과 이스라엘 정부 사이의 공방전을 두고 야권에서 “외교 참사”라는 비판이 터져 나오자 이를 겨냥한 발언으로 해석된다.

이 대통령은 “역지사지는 개인만이 아니라 국가관계에도 적용된다”며 “내 생명과 재산만큼 남의 생명, 재산도 귀하다. 존중해야 존중받는다”고 강조하며 글을 맺었다.