맛집 미역국 감칠맛의 비결?…불릴 때 '설탕 한 스푼' 넣으세요 [FOOD+]

미역국은 한국인 식탁에서 빼놓을 수 없는 음식이다. 담백한 맛과 부드러운 식감으로 속을 편안하게 해 주고 산후조리 기간에는 회복식으로 활용된다. 생일날에도 미역국을 챙겨먹을 정도로 한국 식문화 중심에 자리 잡고 있다. 조리 전 미역을 불릴 때 몇 가지만 신경 쓰면 요리 초보자도 비린내 없이 깊은 맛을 살릴 수 있다.
가장 일반적인 미역의 요리법은 국 형태로 먹는 것이다.
조리 전 마른 미역을 불리는 과정이 미역의 비린 맛을 잡고 식감을 좌우한다. 30 ~ 40℃의 미지근한 물을 사용하면 조직이 보다 빨리 부드러워지고 식감도 부드러워진다. 여기에 설탕을 소량(한 스푼 정도) 첨가하면 특유의 비린내가 줄어들고, 미역 자체의 단맛이 우러나 국물의 풍미가 살아난다.
이 다음 냄비에 참기름을 두르고 소고기를 넣어 중불에서 충분히 볶는다. 고기의 핏기가 사라지고 기름이 충분히 배어 나올 때까지 볶는 것이 핵심이다.
재료가 충분히 익었다면 물을 붓는다. 끓기 시작하면 거품을 걷어낸 뒤 중약불로 줄여 20~30분 이상 더 끓여낸다. 기본 간은 간장으로 맞추고 부족한 부분은 소금으로 조절한다. 다진 마늘은 마지막에 넣어야 향이 과하지 않고 깔끔한 맛을 유지할 수 있다.
다만 미역국은 조리 방식에 따라 영양소 흡수를 저해할 수 있어 주의가 필요하다. 미역국에 파를 함께 넣어 끓일 경우 파에 들어 있는 인과 유황 성분이 미역의 칼슘 흡수를 방해할 수 있다. 또 미역의 점액 성분인 알긴산이 파와 섞여 미끈거리는 식감을 만들어낼 수 있어 피하는 것이 좋다.
미역은 요오드와 칼슘, 마그네슘 등 현대인에게 꼭 필요한 영양소를 다량 함유하고 있다.
요오드는 갑상선 호르몬을 만드는 데 꼭 필요한 영양소로, 체내 대사와 에너지 균형 유지에 중요한 역할을 한다. 체온 조절, 에너지 소비, 성장과 발달 등 다양한 신체 기능에도 관여한다.
식품의약품안전처가 발표한 성인의 요오드 하루 권장섭취량은 150μg(마이크로그램)이다. 불린 미역 10g에는 약 50~ 300µg 정도가 함유돼 있어, 미역국 한 그릇만 섭취해도 하루 권장량을 충족할 수 있다.
미역 속 칼슘과 철분은 풍부해 뼈를 튼튼하게 하고, 몸의 면역 기능 유지에 도움을 준다. 불린 미역 100g 당 칼로리는 10~15kcal 정도로 다이어트 중에 먹어도 부담이 없다.