'러블리즈' 정예인, 베트남 휴양지서 과감한 비키니 자태

정예인 인스타그램

그룹 러블리즈 출신 정예인이 과감한 수영복 패션을 선보였다.

정예인은 12일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "작년 겨울 다낭"이라는 글과 함께 자신의 모습이 담긴 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 정예인은 이국적인 분위기의 숙소와 자연을 배경으로 수영장에서 여유롭게 포즈를 취했다.

붉은 컬러의 긴 웨이브 헤어와 얼룩말 패턴의 수영복 차림은 시선을 사로잡기에 충분했고, 모자와 선글라스를 조합해 시크한 분위기를 연출했다.

특히 등이 시원하게 파인 수영복 디자인으로 슬림한 몸매도 여실히 드러내, 아이돌 시절 러블리한 분위기에서 한층 성숙해진 매력을 뽐냈다.

한편, 정예인은 2014년 울림엔터테인먼트 소속 8인조 걸그룹 '러블리즈'(이수정, 이미주, 서지수, 케이, 진, 유지애, 류수정, 정예인)의 막내 멤버로 가요계에 데뷔했다.

그룹은 'Ah-Choo', 'Destiny (나의 지구)', 'Candy Jelly Love' 등 히트곡을 발매하며 활동을 이어오다, 2021년 울림엔터테인먼트와 전속계약을 종료하고 멤버들은 각자 다른 회사로 이적했다.

단 러블리즈 그룹은 해체하지 않은 상태로, 멤버들은 각자의 분야에서 활동하고 있는 것으로 알려졌다.

정예인의 가장 최근 활동으로는 지난 2월 단독 공연 '숲세권 라이브 : 정예인 단독 공연 - 카렌듈라(Calendula)'와 지난해 3월 채널 펄스픽의 50부작 로맨틱 코미디 드라마 '사심폭발 로망스'에서 주연 강덕심 역으로 열연했다.