보훈부, 보훈정책 성과 낸 공무원들에 첫 포상…최대 300만원 수여

국가보훈부는 보훈제도 개선과 위기 대응, 복지확대 등 보훈정책 분야에서 성과를 낸 팀과 공무원을 선정해 포상하는 ‘제1회 특별성과 포상식’을 개최했다고 12일 밝혔다. 포상식은 지난 10일 서울 용산구 서울지방보훈청에서 진행됐다.

권오을 국가보훈부 장관이 지난 10일 서울 용산구 서울지방보훈청에서 열린 ‘제1회 특별성과 포상식’에서 성과 우수자들과 기념촬영을 하고 있다. 국가보훈부 제공

팀 성과로는 생활 안정과 주택지원팀에 300만원, 보훈의료정책과 의료지원팀에 200만원의 포상금이 수여됐다. 주택지원팀은 보훈보금자리 사업을 통해 고시원, 반지하 등 열악한 환경에 거주하는 독립 유공자 후손에게 공공임대주택을 지원한 성과를 인정받았다. 의료지원팀은 의사 집단행동에 따른 의료 공백 상황에서 보훈병원 비상 진료체계를 운영하는 등 보훈 의료 공백을 최소화했다는 평가를 받았다.

개인 성과로는 보훈단체 협력담당관실 사무관, 보훈문화정책과 사무관이 각각 특별성과 포상금 100만원씩을 받았다. 보훈단체 협력담당관실 사무관은 국가유공자 고령화에 따라 회원 자격을 유족까지 확대해 보훈단체의 지속가능성을 확보했다는 점을, 보훈문화정책과 사무관은 친일 귀속재산 관리체계 재정비와 채권관리 및 환수 기반 강화를 통해 제도적 기반을 마련한 점을 인정받았다.