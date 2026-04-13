“투아렉의 24년 多 담다” …파이널 에디션 인도 시작 [모빌리티]

폭스바겐, 올해로 생산 종료

기념 레터링 차량 곳곳 새겨

폭스바겐코리아는 최근 플래그십 스포츠유틸리티차(SUV) ‘투아렉 파이널 에디션’(사진) 모델의 고객 인도를 개시했다. 올해 생산 종료를 앞두고 선보이는 투아렉 파이널 에디션은 24년간 이어져 온 역사의 한 페이지를 마무리하는 스페셜 모델이다.



투아렉은 2002년 출시된 폭스바겐 브랜드 최초의 SUV다. 3세대에 걸쳐 전 세계 누적 120만대 이상 판매되며 브랜드를 대표하는 플래그십 모델로 자리매김했다. 대형 여객기 보잉 747을 견인하고 세계적인 오프로드 레이스 다카르 랠리에서 3회 연속 우승, 자율주행 챌린지 우승 등 자동차 역사에 남을 기록도 세웠다.



지난 8일부터 국내에 순차적으로 인도 중인 투아렉 파이널 에디션은 투아렉이 쌓은 유산을 기념하는 전용 레터링이 차량 곳곳에 적용됐다. 외관 윈도 프레임에는 레이저로 ‘파이널 에디션’ 레터링이 각인됐고, 실내엔 동일한 레터링이 가죽 기어 레버에 음각 처리됐다.



엔진은 강력한 구동력과 효율성을 겸비한 EA897 에보3 V6 3.0 TDI를 탑재했다. 여기에 상시 사륜구동 시스템과 8단 자동 변속기의 결합으로 최고출력 286마력, 1750~3250rpm의 넓은 영역에서 61.2㎏·m의 최대토크를 발휘한다. 공인 연비는 복합 10.8㎞/ℓ(도심 9.6㎞/ℓ·고속 12.8㎞/ℓ)다.



폭스바겐의 기술력을 상징하는 투아렉의 첨단 사양들도 빠짐없이 적용된다. 특히 브랜드 최초로 탑재된 첨단 지능형 라이팅 시스템 ‘IQ. 라이트 HD 매트릭스 헤드라이트’는 3만8000개 이상의 인터랙티브 LED가 운전자에게 최적의 시야를 제공한다.



최첨단 운전자 보조 시스템 ‘IQ. 드라이브’도 전 트림에 기본 탑재됐다. 교차로 교통상황을 감지해 전방 사각의 위험을 경고하거나 긴급 제동해 주는 ‘전방 크로스 트래픽 어시스트’를 비롯한 카메라 및 센서, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 레인 어시스트 등 주행 보조 시스템을 통합해 능동적으로 주행을 보조하는 ‘트래블 어시스트’, 기본·전방·후방·측방 모든 영역에서 사고 위험에 대응해 탑승자를 보호하는 ‘프로액티브 탑승자 보호 시스템’이 탑재됐다.



폭스바겐 투아렉 파이널 에디션은 프레스티지와 R-라인(Line) 두 가지 트림으로 출시됐다. 가격은 개별소비세 3.5% 적용 기준 프레스티지 1억642만1000원, R-라인 1억1650만6000원이다.