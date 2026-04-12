대구 10명 중 6명 “李대통령 일 잘해” [6·3 지방선거 민심지도]

중장년층선 70%가 긍정 평가

국힘 지지율, 여전히 민주 앞서

6·3 지방선거를 50여일 앞두고 대구 시민 10명 중 6명이 이재명 대통령의 직무수행을 긍정적으로 평가한다는 여론조사 결과가 12일 나왔다. ‘보수 텃밭’이라는 아성을 반영하듯 국민의힘 지지도는 더불어민주당보다 앞섰지만, 중도층 지지율은 양당 모두 30%대로 팽팽했다. 중도층을 겨냥한 각 당과 후보들의 공약과 경쟁력이 대구 선거 판세를 가를 핵심 변수로 떠오를 전망이다.

이재명 대통령. 뉴시스

세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 10∼11일 대구의 18세 이상 유권자 805명을 대상으로 실시한 이 대통령 직무수행 평가 조사에서 대구 시민의 59%가 ‘잘하고 있다’고 응답한 것으로 나타났다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 34%로, 대구에서도 이 대통령에 대한 긍정 평가가 부정 평가를 크게 앞선 것으로 분석된다. 연령대별로는 40·50대 중장년층에서 각각 77%, 71%가 긍정 평가를 내리며 전체 지지세를 견인했다. 30대(61%)와 60대(55%)에서도 절반을 웃도는 지지가 확인됐다.



이념 성향별로 보면, 대구 보수층에서는 부정 평가가 52%로 긍정 평가(40%)를 앞섰다. 반면 중도층에서는 긍정 평가가 69%로 부정 평가(24%)를 크게 앞섰고, 진보층에서는 긍정 평가가 88%로 압도적이었다.



정당 지지도 조사에서 대구 시민들은 여전히 국민의힘에 더 높은 지지를 보냈다. 국민의힘은 47%, 민주당은 29%를 기록했고, 개혁신당 3%, 조국혁신당 1%로 집계됐다. 이 대통령의 국정 운영에는 높은 지지를 보내면서도 여당인 민주당에는 상대적으로 낮은 평가를 내리는 흐름으로 풀이된다. 민주당은 40·50대에서 각각 40%, 43%를 기록하며 다른 연령대보다 중장년층에서 상대적으로 높은 지지를 얻었다. 반면 국민의힘은 70대 이상(72%)과 60대(56%)에서 견고한 지지세를 유지했다.

다만 무당층(지지 정당 없음)이 16%에 달해 작지 않은 비중을 차지했다. 이들 표심을 겨냥해 민주당은 ‘여당 프리미엄’을 내세워 지역 숙원사업 해결을 연일 강조하고 있고, 탄핵 정국과 대선 패배에 더해 최근까지도 이어진 공천 잡음 등으로 내홍을 겪은 국민의힘은 ‘미워도 다시 한 번’ 전략을 앞세워 보수층 결집을 호소하고 있다.