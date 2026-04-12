국힘 지지도 1·2위는 주호영·이진숙 [6·3 지방선거 민심지도]

대구시장 국힘 후보 선호도



추경호·이재만·유영하·윤재옥順

젊은층은 李, 중장년은 朱 꼽아

국민의힘의 대구시장 공천을 둘러싼 잡음이 사그라지지 않고 있는 가운데 당내 후보군 중에선 공천 배제(컷오프)된 주자들이 나란히 선호도 1, 2위를 달리고 있는 것으로 나타났다. 컷오프 주자들이 대구시민의 뜻을 내세워 무소속 출마 의지를 굽히지 않고 있어 당의 고민도 깊어질 것으로 보인다.

주호영(왼쪽), 이진숙. 뉴시스·연합뉴스

세계일보가 지난 10∼11일 한국갤럽에 의뢰해 대구의 18세 이상 유권자 805명을 대상으로 국민의힘 대구시장 후보군에 대한 선호도를 조사한 결과, 주호영 국회부의장이 24%로 가장 많은 지지를 받았다. 이진숙 전 방송통신위원장이 20%로 2위를 차지했고, 뒤이어 추경호 의원(16%)과 이재만 전 대구 동구청장(6%), 유영하 의원(5%), 윤재옥 의원(3%), 홍석준 전 의원(2%), 최은석 의원(1%) 등의 순으로 집계됐다.



국민의힘 지지층과 무당층만 대상으로 하면 이 전 위원장이 25%로 가장 높게 나왔고, 주 부의장이 21%로 뒤를 이었다. 3위부터의 순위는 바뀌지 않았다. 추 의원 17%, 이 전 동구청장 7%, 유 의원 5%, 윤 의원 4%, 홍 전 의원 2%, 최 의원 1%였다.



연령별로 보면 젊은층에서는 이 전 위원장, 중·장년층에서는 주 부의장의 강세가 돋보였다. 20대에서는 이 전 위원장과 주 부의장이 각각 20%, 15%, 30대에서는 21%, 19%를 기록했다. 반면 40대는 주 부의장을 꼽은 응답자가 29%로, 이 전 위원장(14%)을 앞질렀고, 50대도 주 부 의장 30%, 이 전 위원장 17%로 나타났다. 추 의원은 60대에서 20%, 20대와 70대 이상에서 각 17%를 얻는 등 비교적 전 연령층에서 고른 지지를 받았다.

지역별로 보면 군위군, 동구, 북구로 구성된 1권역에서는 주 부의장이 26%, 이 전 위원장이 19%, 추 의원이 10%의 지지를 받았고, 2권역(남구·서구·수성구·중구)에서는 주 부의장이 26%, 이 전 위원장이 25%, 추 의원이 12%를 기록했다. 추 의원은 지역구가 속해 있는 3권역(달서구·달성군)에서 26%로 가장 높은 지지를 받았고, 주 부의장과 이 전 위원장은 각각 21%, 16%로 집계됐다.