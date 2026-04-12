김부겸, 주호영·이진숙·추경호에 17∼18%P 앞서… 일부 후보엔 ‘더블스코어’ [6·3 지방선거 민심지도]

대구시장



金, 전대결서 50%↑ 지지 확보

유영하·윤재옥엔 25% P 이상

이재만·홍석준 등엔 두 배 넘어

중도 지지 뚜렷… 보수도 일부 흡수

국힘 후보는 지역구서도 열세

6·3 지방선거 대구시장 가상 양자대결에서 더불어민주당 김부겸 후보가 국민의힘 모든 예비후보를 상대로 우위를 보인 것으로 나타났다. 일부 후보와의 대결에서는 지지율 격차가 두 배 넘게 벌어지기도 했다. 김 후보는 국민의힘 경선에서 컷오프된 주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장과의 1대 1 대결에서도 모두 오차범위(±3.5%포인트) 밖에서 우위를 보이며, 이른바 ‘보수의 심장’으로 불리는 대구 민심의 변화 조짐을 보여줬다.

12일 세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 10∼11일 대구에 거주하는 만 18세 이상 805명을 대상으로 실시한 여론조사에서 ‘대구시장 선거가 김 후보와 유영하·윤재옥·이재만·이진숙·주호영·최은석·추경호·홍석준 등 국민의힘 후보 간 맞대결로 치러질 경우 누가 시장이 되는 것이 더 좋다고 보는가’라는 질문에 응답자들은 이같이 답했다.

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보. 뉴시스

김 후보와의 양자대결에서 가장 경쟁력을 보인 국민의힘 후보는 이 전 위원장과 추경호 의원, 주 부의장이었다.



김 후보와 이 전 위원장의 가상 양자대결에서는 김 후보가 54%, 이 전 위원장이 37%의 지지를 얻어 17%포인트 격차를 보였다. 이 전 위원장은 18∼29세와 60대, 70세 이상 연령대에서 김 후보보다 높은 지지율을 얻었고, 30·40·50대에서는 김 후보가 우위를 점했다.

추 의원 역시 김 후보와의 양자대결에서 17%포인트 격차로 비슷한 경쟁 구도를 나타냈다. 김 후보는 53%, 추 의원은 36%의 지지율을 기록했다. 추 의원 또한 18∼29세와 60대, 70세 이상에서는 김 후보를 앞섰지만, 30·40·50대에서는 김 후보가 상대적으로 높은 지지를 얻었다. 김 후보는 이어 주 부의장과의 가상 양자대결에서도 53%의 지지를 얻어 35%를 기록한 주 부의장을 18%포인트 차이로 앞서며 안정적인 우위를 이어갔다.

김 후보는 다른 국민의힘 후보와의 가상 양자대결에서도 50% 이상의 지지율을 기록했다. 김 후보는 유영하 의원과의 대결에서 57% 대 31%로 26%포인트 앞섰고, 윤재옥 의원과의 가상대결에서는 58% 대 30%로 28%포인트의 격차를 보였다. 또한 이재만 전 대구동구청장(27%)과의 대결에서는 60%, 홍석준 전 의원(26%)과의 대결에서는 60%, 최은석 의원(25%)과의 대결에서는 61%의 지지를 각각 기록하며 큰 격차로 앞섰다.



지역별로 봐도 김 후보는 전 권역에서 국민의힘 모든 후보를 앞선 것으로 나타났다. 대구 지역 현직 의원인 유영하(달서구갑)·윤재옥(달서구을)·주호영(수성구갑)·최은석(동구·군위군갑)·추경호(달성군) 의원은 자신의 지역구가 포함된 권역에서도 김 후보를 앞서지 못했다. 이번 조사는 대구를 1권역(군위군·동구·북구), 2권역(남구·서구·수성구·중구), 3권역(달서구·달성군)으로 나눠 진행됐다.



김 후보의 우세는 대구에서 민주당 지지층을 넘어 중도층과 일부 보수층까지 지지 기반을 넓힌 결과로 분석된다. 김 후보는 모든 국민의힘 후보와의 양자대결에서 진보층 지지율 우위를 유지하는 동시에, 일부 후보와의 대결에서는 보수층 지지율에서도 앞서는 것으로 나타났다. 최 의원과의 양자대결에서는 보수층 지지율 48%를 기록해 최 의원(39%)보다 9%포인트 높았고, 홍 전 의원과 이 전 청장과의 대결에서도 보수층에서 각각 7%포인트, 6%포인트 더 높은 지지를 얻었다.



김 후보는 중도층에서도 국민의힘 후보들을 상대로 뚜렷한 우위를 보인 것으로 나타났다. 김 후보는 최 의원과의 양자대결에서 중도층 지지율 71%를 기록하며 최 의원(16%)을 약 55%포인트 앞섰다. 유 의원(19%)과 윤 의원(22%)과의 양자대결에서도 각각 49%포인트, 46%포인트 차이로 앞서며 중도층에서도 확고한 강세를 이어갔다.